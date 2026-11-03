Potrivit cercetării realizate de Kantar România, 37% dintre potențialii cumpărători intenționează să achiziționeze electrocasnice mici, iar 33,8% au în plan să își cumpere un televizor. Interesul pentru această categorie a crescut cu 15% față de anul trecut, notează Agerpres.

Hainele se află pe următorul loc în preferințele românilor, fiind menționate de 26,3% dintre respondenți.

Și laptopurile sunt tot mai căutate. Interesul pentru această categorie a crescut cu 46% comparativ cu ediția precedentă de Black Friday.

Telefoanele mobile sunt pe lista de cumpărături a 23,8% dintre cei care intenționează să profite de reduceri. Frigiderele și mașinile de spălat sunt menționate de 18,9%, respectiv 18,5% dintre respondenți.

Potrivit cercetării realizate de Kantar România, Black Friday rămâne unul dintre cele mai cunoscute evenimente de shopping din țară, cu o notorietate de 92%.

Românii și-au mărit cu aproape 10% bugetul pentru Black Friday

Dintre cei care cunosc acest eveniment, 56% spun că vor să cumpere produse la ediția din acest an. O treime dintre potențialii cumpărători au în plan să cheltuiască peste 3.000 de lei, iar unul din șase a pregătit un buget de peste 5.000 de lei.

În medie, suma pe care românii intenționează să o aloce cumpărăturilor de Black Friday a crescut cu aproape 10% față de anul trecut.

Studiul Kantar România a fost realizat în perioada 8-15 octombrie 2026, pe un eșantion reprezentativ la nivel național, format din 2.001 persoane cu vârste între 18 și 65 de ani. Interviurile au fost realizate telefonic, iar marja maximă de eroare este de 2,2%, la un nivel de încredere de 95%.