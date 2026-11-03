(P) Black Friday Orange 2026 începe pe 3 noiembrie. Reduceri la telefoane, abonamente și televizoare

Anul acesta, Black Friday, una dintre cele mai așteptate perioade din an, aduce la Orange trei săptămâni de oferte pentru cei care vor să își schimbe telefonul, să cumpere un smartwatch sau un televizor ori să plătească mai puțin pentru televiziune.
Campania începe pe 3 noiembrie și continuă până pe 23 noiembrie 2026, cu reduceri atât la produse, cât și la abonamente.
Orange a pregătit oferte pentru o mulțime de categorii de produse, începând de la smartphone-uri și accesorii, până la dispozitive Smart Home și televizoare. Mai mult, dacă îți dorești un abonament nou sau vrei să îți schimbi serviciul de internet și televiziune, acum este cel mai bun moment.
Una dintre ofertele care atrage atenția este abonamentul mobil Smart la 3 euro, cu o reducere de 75%. De asemenea, pentru anumite abonamente prima lună va fi gratuită, fără angajamente pe termen lung. Clienții se mai pot bucura și de pachete de internet și TV cu reduceri de 50%. Toate ofertele sunt disponibile pe pagina dedicată Black Friday Orange 2026, unde pot fi consultate produsele participante și condițiile promoțiilor.
Black Friday Orange 2026: trei săptămâni de reduceri la telefoane și gadgeturi
Dacă plănuiești să îți schimbi telefonul sau să cumperi un dispozitiv nou, intervalul 3-23 noiembrie este cel mai potrivit. Orange aduce în magazinul online reduceri la smartphone-uri, smartwatch-uri, televizoare și produse pentru casa inteligentă.
Ofertele Orange nu se opresc aici: clienții mai pot găsi accesorii, cum ar fi huse, folii de protecție, căști și boxe, astfel încât cei care își cumpără un telefon nou pot căuta în aceeași campanie și produsele de care au nevoie pentru acesta.
Foarte important: dacă un telefon nou nu se încadrează în bugetul tău, Orange mai oferă o alternativă: reducerile de Black Friday se aplică chiar și telefoanelor recondiționate disponibile prin programul RE de la Orange.
Printre numeroasele avantaje ale campaniei, se mai regăsește și posibilitatea de a cumpăra produsele dorite în rate, prin TBI Bank. Mai mult decât atât, cei care aleg această modalitate de plată vor primi un voucher de 30 de euro care poate fi folosit pentru o reducere suplimentară la telefoane.
Abonamente Orange de Black Friday 2026. Smart la 3 euro și prima lună gratuită pentru ofertele fără angajament pe termen lung
Black Friday la Orange nu se oprește doar la telefoane și gadgeturi. Campania are pregătite oferte și pentru clienții care vor un abonament de telefonie mobilă la un preț avantajos. Abonamentul Smart, de exemplu, este o variantă bună, disponibil la prețul special de 3 euro, cu un contract pe 2 ani. Oferta se adresează celor care își portează numărul în rețeaua Orange, dar și celor care activează un număr nou sau trec de la PrePay la abonament.
Există și o variantă pentru persoanele care nu vor să încheie un contract pe termen lung. Prin oferta fără angajament, Orange propune abonamente cu o perioadă obligatorie de numai o lună. Iar de Black Friday, prima lună este gratuită la abonarea la pachetele Fun, Fun Plus, Smart și Smart Plus. Nici utilizatorii PrePay nu sunt uitați. Cei care aleg să își porteze numărul pe eSIM, prin oferta de 3 euro disponibilă exclusiv online, beneficiază de prima lună gratuită.
Reduceri de 50% la internet și TV. Un Smart TV de 80 cm poate fi cumpărat cu doar 1 euro
Campania Orange de Black Friday conține și două oferte speciale pentru persoanele care vor să își schimbe serviciile de internet și televiziune. Prima este pachetul Fibră 600 + TV Premium, disponibil cu o reducere de 50% pe întreaga perioadă contractuală de 2 ani. Prețul promoțional este de 25 de lei pe lună, așadar, clienții care aleg această ofertă vor beneficia de reducere pe toată durata contractului, nu doar în primele luni.
Orange le mai dă clienților posibilitatea de a achiziționa pachetul Premiere, ce include Fibră 2300 și TV Premium, beneficiază, de asemenea, de o reducere de 50%. Dar oferta vine și cu un beneficiu suplimentar: un Smart TV cu diagonala de 80 cm poate fi cumpărat cu doar 1 euro, la alegerea pachetului Premiere, în limita stocului disponibil.
Cum alegi ofertele de Black Friday care se potrivesc bugetului tău
Cu atât de multe categorii de produse și servicii incluse în campanie, cel mai simplu este să pornești de la ceea ce ai nevoie. Dacă vrei să îți schimbi telefonul, compară modelele care te interesează și verifică inclusiv variantele recondiționate. În cazul în care preferi să împarți costul în mai multe plăți, poți lua în calcul și achiziția în rate prin TBI Bank, împreună cu voucherul suplimentar de 30 de euro pentru telefoane.
Campania Orange de Black Friday îți oferă și posibilitatea de a face economie pe termen lung și de a reduce cheltuielile lunare, de aceea, ar fi bine să te uiți și la abonamentele de telefonie mobilă. Poți alege un contract de 2 ani, la prețul promoțional de Black Friday, sau poți încerca unul dintre abonamentele fără angajament, cu prima lună gratuită. Iar pentru serviciile de internet și TV, verifică pachetele disponibile și perioada pentru care se aplică reducerea.
Unde găsești toate ofertele Orange de Black Friday 2026
Orange a pregătit ediția din acest an în două etape. Prima, desfășurată între 20 octombrie și 2 noiembrie, a fost dedicată înscrierilor pentru a afla din timp despre campanie și participării la concursul cu premii.
Din 3 noiembrie începe perioada reducerilor propriu-zise, care se întinde până pe 23 noiembrie. Așadar, fie că vrei să îți cumperi un smartphone, un smartwatch, un televizor sau pur și simplu vrei să vezi ce abonament ți s-ar potrivi, ai la dispoziție trei săptămâni în care să descoperi ofertele pregătite de Orange pe pagina dedicată campaniei de Black Friday.
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