(P) Black Friday Orange 2026 începe pe 3 noiembrie. Reduceri la telefoane, abonamente și televizoare

Campania începe pe 3 noiembrie și continuă până pe 23 noiembrie 2026, cu reduceri atât la produse, cât și la abonamente.

Orange a pregătit oferte pentru o mulțime de categorii de produse, începând de la smartphone-uri și accesorii, până la dispozitive Smart Home și televizoare. Mai mult, dacă îți dorești un abonament nou sau vrei să îți schimbi serviciul de internet și televiziune, acum este cel mai bun moment.

Una dintre ofertele care atrage atenția este abonamentul mobil Smart la 3 euro, cu o reducere de 75%. De asemenea, pentru anumite abonamente prima lună va fi gratuită, fără angajamente pe termen lung. Clienții se mai pot bucura și de pachete de internet și TV cu reduceri de 50%. Toate ofertele sunt disponibile pe pagina dedicată Black Friday Orange 2026, unde pot fi consultate produsele participante și condițiile promoțiilor.

Black Friday Orange 2026: trei săptămâni de reduceri la telefoane și gadgeturi

Dacă plănuiești să îți schimbi telefonul sau să cumperi un dispozitiv nou, intervalul 3-23 noiembrie este cel mai potrivit. Orange aduce în magazinul online reduceri la smartphone-uri, smartwatch-uri, televizoare și produse pentru casa inteligentă.

Ofertele Orange nu se opresc aici: clienții mai pot găsi accesorii, cum ar fi huse, folii de protecție, căști și boxe, astfel încât cei care își cumpără un telefon nou pot căuta în aceeași campanie și produsele de care au nevoie pentru acesta.

Foarte important: dacă un telefon nou nu se încadrează în bugetul tău, Orange mai oferă o alternativă: reducerile de Black Friday se aplică chiar și telefoanelor recondiționate disponibile prin programul RE de la Orange.

Printre numeroasele avantaje ale campaniei, se mai regăsește și posibilitatea de a cumpăra produsele dorite în rate, prin TBI Bank. Mai mult decât atât, cei care aleg această modalitate de plată vor primi un voucher de 30 de euro care poate fi folosit pentru o reducere suplimentară la telefoane.