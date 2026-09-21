Georgescu a fost ridicat din trafic luni dimineața și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat percheziții, potrivit Agerpres.

Procurorii au stat mai bine de șase ore la locuința lui Călin Georgescu, în jurul orei 15:00, acesta fiind dus la DIICOT.

Câteva zeci de persoane s-au strâns în fața sediului central al DIICOT pentru a-l susține pe fostul candidat.

Răzvan Leu a confirmat că a depus plângerea penală

Tot luni, a fost adus la DIICOT și Ion Negoescu, cel care i-ar fi făcut legătura lui Georgescu cu Răzvan Leu, omul de afaceri din Buzău, păgubit în dosar.

Răzvan Leu a confirmat că este persoana care a formulat plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de procurorii DIICOT care îl vizează pe Georgescu. Potrivit unei declarații transmise AGERPRES, Răzvan Leu a precizat că a depus plângerea în ianuarie 2024, după ce ar fi pierdut peste un milion de euro în urma unei promisiuni de finanțare care nu s-ar mai fi concretizat niciodată.

Și omul de afaceri Ionel Rusen se află la DIICOT pentru audieri.

Luni, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani), au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

Prejudiciul indicat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracțional pus la cale, arată anchetatorii, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.

„Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro”, preciza DIICOT.