Partida se va juca fără spectatori. De această dată, nu va fi permis nici accesul copiilor, scrie News.ro.

Cu toate că în trecut, la partidele cu Norvegia şi Andorra, atmosfera a reprezentat un succes emoţional, decizia FRF pentru meciul de la finalul lunii septembrie are la bază concluzii trase din experienţele anterioare şi principii stricte de echitate şi siguranţă.

De ce nu vor fi spectatori

Federaţia Română de Fotbal a anunţat că nu poate permite ca accesul să fie rezervat doar şcolilor şi academiilor din Bucureşti sau din proximitatea Capitalei, fiind obligată să asigure egalitatea de şanse pentru zeci de mii de copii care îşi doresc să vină din toate colţurile ţării, chiar şi din judeţe îndepărtate precum Bihor, Maramureş, Botoşani sau Suceava.

O astfel de desfăşurare logistică devine însă imposibil de gestionat în siguranţă deplină din cauza a două riscuri majore: pe de o parte, meciul se dispută la 21:45, iar a doua zi este zi de şcoală şi ar forţa copiii să lipsească, afectându-le programul educaţional; iar pe de altă parte, plecarea de la stadion după miezul nopţii şi parcurgerea drumului de întoarcere, chiar şi 9-10 ore pe timp de noapte, ar supune minorii şi însoţitorii lor unor riscuri majore de oboseală şi siguranţă rutieră, o responsabilitate pe care FRF consideră că nimeni nu ar trebui să şi-o asume, anunţă FRF.

Brigadă de arbitri din Portugalia

Arbitrul portughez va conduce meciul de pe Arena Naţională.

Luis Godinho va fi ajutat la cele două linii de Pedro Martins şi Pedro Almeida, în timp ce rezervă va fi Fabio Verissimo.

În Camera VAR se vor afla Fábio Oliveira Melo şi Helder Malheiro.

Primul meci oficial pentru Hagi, pe teren propriu, în noul mandat

Gheorghe Hagi a fost numit în 20 aprilie la conducerea tehnică a echipei naţionale. Este al doilea său mandat de selecţioner, după cel din 2001.

Anunţul privind al doilea său mandat a venit în contextul în care Mircea Lucescu, selecţionerul României până la 2 aprilie, a încetat din viaţă în data de 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Cu Gheorghe Hagi pe bancă, tricolorii au obţinut o remiză cu Georgia, scor 1-1, şi o victorie cu Ţara Galilor, scor 2-1, ambele în meciuri amicale, în iunie.

În primul meci oficial, România a pierdut, vineri, cu Suedia, scor 1-2, în deplasare.

Primele patru meciuri ale echipei naţionale în Liga Naţiunilor 2026/27:

· Vineri, 25 septembrie: Suedia - România (Strawberry Arena) 2-1

· Luni, 28 septembrie: România - Bosnia şi Herţegovina (Arena Naţională) FĂRĂ SPECTATORI

· Vineri, 2 octombrie: Polonia - România (Stadion Narodowy)

· Luni, 5 octombrie: România - Suedia (Arena Naţională).