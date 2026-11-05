Serviciile prim-ministrului francez precizează că situaţia este monitorizată „în timp real”, conform procedurilor prevăzute, notează News.ro.

Până în prezent, nu au fost comunicate detalii privind originea alertei, numărul de persoane aflate la bord sau operaţiunile desfăşurate la faţa locului.

Noua alertă vine după ce, marţi, zece zboruri comerciale din Europa fuseseră deja vizate de alerte cu bombă, fără ca, în urma inspecţiilor, să fi fost descoperit vreun dispozitiv suspect, potrivit autorităţilor din ţările respective.

Cel puţin patru zboruri ale companiei Ryanair au fost afectate, printre care un alt zbor Dublin-Roma, precum şi aeronave ale companiilor SAS, LOT şi Wizz Air.

Aceste ameninţări au dus la controale de securitate, devierea zborurilor şi închiderea temporară a unor aeroporturi.

La Roma-Fiumicino, două avioane ale companiei Ryanair au fost supuse unor operaţiuni de verificare în urma unei sesizări anonime privind prezenţa unor bombe. Cel provenit din Dublin a fost escortat de forţele aeriene italiene.

Un avion al companiei LOT, plecat de la Londra-Heathrow, a fost redirecţionat de la Varşovia-Chopin către Varşovia-Modlin.

În Bulgaria, două avioane care soseau la Sofia au fost, de asemenea, inspectate. Alerte referitoare la acestea au fost trimise prin e-mail Ministerului de Interne, potrivit poliţiei de frontieră.

Cu o zi înainte, un zbor Wizz Air care făcea legătura între Londra-Luton şi Sofia a fost nevoit să aterizeze de urgenţă la Budapesta, escortat de două avioane de vânătoare maghiare.