Cine se afla în avionul privat care s-a prăbușit în Florida. Victimele au fost identificate

Avionul de tip Learjet 60, care decolase din Austin, Texas, și se îndrepta spre Bahamas, s-a prăbușit pe 1 noiembrie, în jurul orei 12:50, ora locală, în apropiere de localitatea Greenacres, din comitatul Palm Beach. Toți cei șapte pasageri și cei doi membri ai echipajului au murit, scrie USA Today.

Familiile au identificat pasagerii ca fiind Adam Robinson, în vârstă de 45 de ani, soția sa, Helen Sharp, de 40 de ani, copiii lor, Emma, de 4 ani, și Charlie, de 2 ani, bona acestora, Anita Maria Cetina, precum și Rachael Reed și Charmi Fehr, un alt cuplu.

Una dintre rude a identificat-o și pe Nathalia Filgueiras, în vârstă de 20 de ani, copilotul aeronavei.

„Suntem profund recunoscători echipelor de intervenție, anchetatorilor și comunității din comitatul Palm Beach pentru grija lor, precum și tuturor celor care ne-au transmis mesaje de susținere”, au transmis familiile pasagerilor într-un comunicat comun, publicat pe 2 noiembrie. „Gândurile noastre se îndreaptă și către familiile piloților, care trec prin această suferință alături de noi.”

Biroul medicului legist din comitatul Palm Beach a anunțat că încă lucrează la identificarea oficială a tuturor celor nouă victime.

Cine sunt pasagerii care au murit

Adam Robinson, Helen Sharp și copiii lor, Emma și Charlie, se numără printre victimele accidentului.

„Este o lovitură cumplită”, a declarat Dudley Sharp, tatăl lui Helen, în vârstă de 70 de ani, pentru publicația Palm Beach Post. „Am avut o fiică, soțul ei și doi nepoți în acel avion.”

Bărbatul a spus că familia încearcă încă să adune informații despre accident. Theodore Robinson, în vârstă de 77 de ani, a confirmat că fiul său se afla la bord, dar a precizat că autoritățile nu notificaseră încă oficial familia în legătură cu decesul acestuia.

În comunicatul comun, rudele i-au descris pe Adam și Helen drept „părinți devotați”, iar pe cei doi copii mici ca fiind „lumina vieții lor”.

„Helen și Adam au avut o poveste de dragoste care va dăinui pentru totdeauna. Căldura, generozitatea și felul în care îi făceau pe oameni să se simtă bineveniți au atins atât de multe vieți. Pierderea lor va fi resimțită profund de toți cei care i-au iubit și pe care ei i-au iubit la rândul lor”, au transmis familiile.

Helen a locuit mai mulți ani în Buenos Aires, Argentina, unde l-a cunoscut pe Adam Robinson și unde și-a fondat firma de relații publice Influential PR. Ulterior, cei doi și-au construit o viață împreună și și-au crescut copiii, păstrând legături strânse cu comunitățile din Austin și Aspen, Colorado.