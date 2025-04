Lasconi nu se retrage din cursa prezidențială pentru că e ”dată naibii” și-l trimite pe Nicușor Dan să ”cumpere pătrunjel”

"Eu sunt omul dialogului - toată lumea ştie că sunt omul dialogului. E mai greu în partea cealaltă. Pe mine numai dacă vrei să nu mă găseşti nu mă găseşti şi dacă nu vrei să dialoghezi cu mine nu dialoghezi.

Pe de altă parte, eu am intrat într-o cursă anul trecut şi am de gând să o duc la bun sfârşit şi să devin preşedintele României, cu ajutorul românilor. Eu nu stau să mă uit în stânga şi în dreapta cine mai intră în competiţie. Este exclus să mă retrag în campanie. Voi duce lupta până la capăt", a precizat liderul USR.

În ce priveşte declaraţiile lui Nicuşor Dan, care a spus că o va susţine pentru o candidatură la Primăria Capitalei, Elena Lasconi a replicat: "Eu îl invit să meargă în continuare la cumpărături de pătrunjel, că am văzut că îi place".

Întrebată de ce ar fi mai bună pentru funcţia de preşedinte al României decât Nicuşor Dan, ea a susţinut că este o persoană curajoasă.

"Pentru că sunt dată naibii, pentru că sunt curajoasă, pentru că am experienţe similare cu majoritatea românilor. Eu nu am să fac declaraţii, doar aşa, ca să nu deranjez PSD şi PNL. Nu o să iau la Cotroceni oameni ai trecutului, aşa cum sunt Iohannis şi Antonescu. Şi niciodată nu o să am pe cineva care să fie consultant pro-rus", a spus Lasconi.

Elena Lasconi, despre George Simion: S-a agățat de Georgescu, că poate are succes în viață

Cât priveşte legitimitatea celor două candidaturi, a ei şi a lui Nicuşor Dan, preşedintele USR a afirmat: "Una e să aduci pe lume un copil şi alta e să îl creşti".

"Eu vreau să cresc USR-ul. Eu, în calitate de preşedinte al USR, îmi doresc să ajungem să conducem această ţară şi să fim majoritari în Parlament", a spus ea.

Lasconi l-a criticat şi pe candidatul AUR, George Simion, spunând că are un CV "aproape gol" şi că "s-a bătut cu jandarmii" la meciurile de fotbal.

"După ce s-a bătut cu jandarmii pe la toate meciurile de fotbal, s-a gândit că este o super-oportunitate să intre în politică. După care să se agaţe de Georgescu, că poate are succes în viaţă. Succesul în viaţă ţi-l dau oamenii prin voturi", a spus Lasconi.

Lidera USR s-a declarat convinsă că decizia de anulare a alegerilor prezidenţiale a fost una politică. Totodată, ea s-a întrebat dacă ar fi fost aplicată aceeaşi măsură în cazul în care Marcel Ciolacu ar fi intrat în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

"Îmi menţin părerea, pentru că la momentul respectiv (al anulării alegerilor - n.r.) nu aveam nicio dovadă. La momentul respectiv nu am avut nicio dovadă şi a fost o foarte mare greşeală, în primul rând din partea preşedintelui Klaus Iohannis, care nu a comunicat. Şi cred că nu mai avem nevoie de un preşedinte pe chipul şi asemănarea lui Iohannis, care să nu comunice cu oamenii. Am văzut şi eu că au început anchete, descinderi.

Frica este o emoţie puternică, cu care poţi să manipulezi. De regulă s-a folosit frica la mai multe alegeri. Şi vorbim de alegerile prezidenţiale acum, despre 'perla coroanei'. Eu mă întreb dacă, de exemplu, era Ciolacu în turul doi, dacă s-ar mai fi anulat alegerile. În continuare cred ca a fost o decizie politică şi cred că istoria o să îmi dea dreptate", a apreciat Lasconi.

