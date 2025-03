Elena Lasconi spune că se pregătește în fiecare zi „pe politică externă”: „Deja altfel își fac conexiune sinapsele”

”Numește un domeniu politic la care era corigentă în alegerile trecute, dar despre care poți spune acum că este un atu și că te simți bine pregătită”, a fost provocarea lansată de Cătălin Măruță la adresa candidatului la Președinția României.

Elena Lasconi susține că, acum, după ce s-a pregătit ”în fiecare zi”, ”pe politică externă”, ”deja altfel își fac conexiune sinapsele.”

”Externele. Politică externă, când am intrat în campanie, eram nepregătită și vreau să îmi cer scuze, pentru că și pe mine m-am dezamăgit în anumite momente și poate că și pe cei care și-au pus speranța în mine i-am dezamăgit. Consider încă o dată, la fel cum considera și un mare om politic, și anume Churchill, că cel mai important lucru e bunul simț și caracterul și să fii de bună credință. Și cred că astea le am și sunt esențiale. În plus de asta am empatie. Dar acum, deja, în fiecare zi pregătindu-mă pe politică externă, știi cum, deja altfel își fac conexiune sinapsele.”, a spus liderul USR.

Cătălin Măruță: Dar cum te pregătești?

Elena Lasconi: ”Am consilieri cu care mă pregătesc și pe Zoom și în fiecare zi pe WhatsApp. Uite, am aici un coleg, pe care îl salut, te pup Liviu, în fiecare dimineață îmi face, îmi pregătește briefing-ul de externe, adică ce s-a întâmplat în lume pe externe. Și vreau să-ți mulțumesc Liviu pentru efortul tău.”

Pro TV

A început cea mai picantă săptămână La Măruță

Săptămâna aceasta, politicieni români vor trece prin cea mai... picantă provocare. În fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 15:00, Cătălin Măruță îi va lua la întrebări.

Unii dintre candidații la alegerile prezidențiale vor participa la provocarea de foc, marca La Măruță: ”Spun tot sau le ia gura foc!”.

Nicușor Dan, Victor Ponta, Daniel Funeriu, Elena Lasconi și Crin Antonescu sunt invitații din această săptămână.

• Luni, 24 martie - Nicușor Dan;

• Marți, 25 martie - Victor Ponta;

• Miercuri, 26 martie - Daniel Funeriu;

• Joi, 27 martie - Elena Lasconi;

• Vineri, 28 martie - Crin Antonescu.

De-a lungul timpului, mai multe persoane publice au trecut prin testul ce scoate la iveală cele mai neașteptate răspunsuri.

Regulile sunt simple: cei care vin la sosurile picante vor primi întrebări pe care le vor citi în gând, iar apoi vor rosti cu voce tare răspunsul, indiferent cât de incomod ar fi acesta.

Decizia le va aparține dacă vor alege să dezvăluie întrebarea sau să mănânce din unele dintre cele mai picante sosuri!

Aflăm săptămâna aceasta, în direct La Măruță, ce vor dezvălui unii dintre candidații pentru cea mai înaltă funcție din stat, de la ora 15:00, la PRO TV.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: