Elena Lasconi, criticată că a mâncat panseluţele decor dintr-o supă: „Nu prea pot să înghit crinii şi trandafirii”. VIDEO

”Nu prea pot să înghit crinii şi trandafrii, dar cu panseluţele în supa-cremă de legume, mă descurc. Nu am avut linişte. Am fost după un eveniment. Am vrut să mănânc şi eu în tihnă o supă-cremă cu crutoane care arăta foarte bine. Şi pentru că arăta foarte bine, colegul meu care mă filmează mi-a spus să facem un TikTok. Până mi-am pus eu chilli pentru că mie îmi place foarte iute, un pic de ulei de măsline, am acoperit toată farfuria aia, nu se mai vedea exact cum a fost ea prezentată”, a declarat Elena Lasconi, duminică seară, la un post TV.



Elena Lasconi a recunoscut că uneori mai mănâncă de la fast-food, dar a subliniat că acum ţine post.

”Câteodată mai mănânc şi eu pe la fast-food, dar acum sunt cu postul şi am mâncat cam prost în ultima perioadă, mai ales când sunt pe drumuri, dar de exemplu supa aia a fost, cum aş spune eu, prezidenţială. A fost foarte gustoasă”, a mai declarat candidata USR pentru alegerile prezidenţiale.

Lasconi: Nu o să îi susţin niciodată pe Antonescu, Ponta şi Nicuşor Dan

Elena Lasconi a declarat că nu îi va susţine niciodată pe Crin Antonescu, Victor Ponta sau Nicuşor Dan, iar despre ultimul dintre ei a subliniat că nu va intra în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

”E foarte greu în campania pentru prezidenţiale, iar presiunile sunt foarte mari, Nu o să îl... niciodată pe Antonescu şi pe Ponta, niciodată pe Nicuşor Dan, niciodată”, a declarat Elena Lasconi, duminică seară, la un post TV.

Lasconi a spus că Nicuşor Dan nu va intra în turul al doilea şi a făcut referire şi la sondajele de dinainte de alegerile de anul trecut.

”Nu o să intre în turul al doilea (Niculor Dan-n.r.). Anul trecut pe primele locuri era domnul Geoană, la un moment dat, apoi era domnul Ciolacu şi cu domnul Simion, iar rezultatul a fost Georgescu - Lasconi”, a mai precizat candidata USR.

