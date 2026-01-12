Ministrul Justiției: „Nu am plagiat! Această lucrare respectă standardele, despre ce discutăm aici?”

Scandalul din Justiție continuă, dar de data aceasta, la nivel academic. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este acuzat într-o investigație publicată de PressOne, că a plagiat cuvânt cu cuvânt, mai bine de jumătate din teza sa de doctorat.

În replică, Radu Marinescu acuză interese care vizează numirile pe care urmează să le facă în perioada următoare.

Peste 56% din paginile lucrării ministrului Justitiei, numita "Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil", conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din 247, susține jurnalista Emilia Șercan de la PressOne.

Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Ministrul Justiției este acuzat ca a copiat cuvânt cu cuvânt, fără să se folosească ghilimele și fără a menționa autorul.

Investigația arată că mare parte a conținutului plagiat ar proveni din trei lucrări, iar în unele situații textul preluat integral s-ar întinde și pe 25 de pagini consecutive.

Într-o reacție pentru Știrile PRO TV, oficialul respinge acuzațiile și spune că scopul acestor dezvăluiri ar fi altul.

„Nu am plagiat! Verdictul de plagiat, dacă discutăm de rigoare, poate fi stabilit numai de organismele care sunt anume indicate de către legi. Lucrarea mea de doctorat are un verdict de neplagiat, care este dat în conformitate cu legea. Iertați-mă dacă-mi pun întrebarea de ce acest articol apare la câteva zile după ce am declanșat o procedură foarte importantă pentru selecția procurorilor de rang înalt. Această lucrare respectă standardele, despre ce discutăm aici?”

De altfel și PSD, partidul din care face parte Marinescu, i-a luat acestuia apărarea- „PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică.”

Ce urmează acum? Comisia de Etică a Universității din Craiova, unde si-a sustinut teza de doctorat Radu Marinescu fie se autosesizează, fie este sesizată să verifice lucrarea, în termen de 45 de zile. Decizia comisiei de etică poate fi contestată, apoi, la Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

