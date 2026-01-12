Ministrul Justiției: „Nu am plagiat! Această lucrare respectă standardele, despre ce discutăm aici?”

Stiri actuale
12-01-2026 | 17:58
×
Codul embed a fost copiat

Scandalul din Justiție continuă, dar de data aceasta, la nivel academic. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este acuzat într-o investigație publicată de PressOne, că a plagiat cuvânt cu cuvânt, mai bine de jumătate din teza sa de doctorat.

autor
Constantin Toma,  Robert Hoară

În replică, Radu Marinescu acuză interese care vizează numirile pe care urmează să le facă în perioada următoare.

Peste 56% din paginile lucrării ministrului Justitiei, numita "Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil", conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din 247, susține jurnalista Emilia Șercan de la PressOne.

Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Ministrul Justiției este acuzat ca a copiat cuvânt cu cuvânt, fără să se folosească ghilimele și fără a menționa autorul.

Citește și
spital constanta
Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control

Investigația arată că mare parte a conținutului plagiat ar proveni din trei lucrări, iar în unele situații textul preluat integral s-ar întinde și pe 25 de pagini consecutive.

Într-o reacție pentru Știrile PRO TV, oficialul respinge acuzațiile și spune că scopul acestor dezvăluiri ar fi altul.

„Nu am plagiat! Verdictul de plagiat, dacă discutăm de rigoare, poate fi stabilit numai de organismele care sunt anume indicate de către legi. Lucrarea mea de doctorat are un verdict de neplagiat, care este dat în conformitate cu legea. Iertați-mă dacă-mi pun întrebarea de ce acest articol apare la câteva zile după ce am declanșat o procedură foarte importantă pentru selecția procurorilor de rang înalt. Această lucrare respectă standardele, despre ce discutăm aici?”

De altfel și PSD, partidul din care face parte Marinescu, i-a luat acestuia apărarea- „PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică.”

Ce urmează acum? Comisia de Etică a Universității din Craiova, unde si-a sustinut teza de doctorat Radu Marinescu fie se autosesizează, fie este sesizată să verifice lucrarea, în termen de 45 de zile. Decizia comisiei de etică poate fi contestată, apoi, la Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

Sezonul 2 al serialului Tătuțu’ va putea fi urmărit la PRO TV din 14 ianuarie

Sursa: Pro TV

Etichete: plagiat, radu marinescu,

Dată publicare: 12-01-2026 17:47

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Așa arată cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”
Citește și...
Poleiul, testul suprem pentru șoferi. Cum se circulă corect pe o șosea înzăpezită și înghețată. Sfaturi de la Titi Aur
Stiri actuale
Poleiul, testul suprem pentru șoferi. Cum se circulă corect pe o șosea înzăpezită și înghețată. Sfaturi de la Titi Aur

Poleiul le dă un test dificil celor de la volan. Așadar, fiți prudenți și faceți manevre calculate în trafic. Mulți nu înțeleg și se supun riscurilor.

Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control
Stiri actuale
Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control

Ministerul Sănătății a trimis corpul de control la Spitalul Județean din Constanța unde doi copii au intrat în moarte cerebrală, după ce au fost operați.

Cine era bărbatul care a murit într-un autobuz plin cu oameni care l-au ignorat, în Sibiu. Șoferul l-a găsit inconștient
Stiri actuale
Cine era bărbatul care a murit într-un autobuz plin cu oameni care l-au ignorat, în Sibiu. Șoferul l-a găsit inconștient

Un bărbat a murit într-un autobuz cu aproximativ 50 de pasageri, în Sibiu, fără ca vreunul să îi sară în ajutor. O singură persoană a sunat la 112, dar a coborât imediat după și nu a dat amănunte.

Recomandări
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii
Stiri Politice
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
Stiri actuale
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă

Gerul mușcă necruțător, în toată România. Peste noapte au fost -20 de grade la mare altitudine și -15 în orașele de câmpie. Grav este că vorbim deja și de victime.

Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control
Stiri actuale
Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control

Ministerul Sănătății a trimis corpul de control la Spitalul Județean din Constanța unde doi copii au intrat în moarte cerebrală, după ce au fost operați.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 Ianuarie 2026

51:53

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59