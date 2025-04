Elena Lasconi, despre anularea prezidențialelor: Mă întreb dacă era Ciolacu în turul doi, s-ar fi mai anulat alegerile?

Elena Lasconi a fost întrebată dacă îşi menţine părerea că anularea alegerilor nu a fost o decizie bună, chiar dacă între timp au apărut suspiciuni privind finanţarea nelegală a lui Călin Georgescu.

„Îmi menţin părerea pentru că la momentul respectiv nu aveam nicio dovadă. E ca şi cum ai acuza că tocmai a omorât pe cineva în trafic şi după câteva luni vezi că a intrat cu maşina într-un stâlp şi atunci spui, ah, v-am spus eu. La momentul respectiv nu am avut nicio dovadă şi a fost o foarte mare greşeală, în primul rând, din partea preşedintelui Klaus Iohannis, care nu a comunicat”, a declarat Lasconi.

Aceasta crede că „nu mai avem nevoie de un preşedinte pe chipul şi asemănarea lui Iohannis care să nu comunice cu oamenii”.

„Da, normal, am văzut şi eu că au început anchete, descinderi. Frica este o emoţie puternică cu care poţi să manipulezi. De regulă s-a folosit frica la mai multe alegeri. Eu mă întreb dacă, de exemplu, era Ciolacu în turul 2, dacă s-ar mai fi anulat alegerile. În continuare, cred că a fost o decizie politică şi cred că istoria o să-mi dea dreptate”, a mai declarat Elena Lasconi.

Ce spune Elena Lasconi despre rolul TikTok în alegerile prezidențiale

Lasconi a mai fost întrebată dacă consideră că este în regulă ce s-a întâmplat pe Tik-Tok, înainte pe primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut.

„Bineînţeles că nu este ok, dacă s-a întâmplat aşa, dar noi am auzit că am avut o interferenţă statală şi non-statală. Nu avem nimic clar. Aţi văzut raportul serviciilor secrete din Republica Moldova după alegerile prezidenţiale, era un raport serios. Noi am văzut nişte esee scrise de un copil de clasa a cincea, atunci când ni s-au prezentat probele. De aceea s-a inflamat atât de mult societatea românească, tocmai de aceea de la 20% Georgescu a ajuns la 40 şi ceva. Din acest motiv, pentru că laşi loc de speculaţii şi când nu ai o informaţie foarte clară, normal că pui mintea oamenilor în mişcare, să te gândeşti că a fost aşa, nu a fost aşa, că a avut dreptate Georgescu. Din cauza asta, cred, lipsa de probe”, a mai afirmat Lasconi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: