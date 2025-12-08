Sacii cu buletine de vot s-au predat rapid la birourile electorale din țară. „Totul a fost în regulă. Fără probleme”

A fost o zi plină pentru membrii secțiilor de votare, peste tot unde au fost organizate alegeri locale parțiale. Iar seara... a fost și mai încărcată.

După ce voturile au fost numărate, s-au format cozi în fața oficiilor electorale. Acolo au fost predați sacii cu buletinele ștampilate.

Sute de oameni au stat la coadă să predea buletinele de vot. Au venit deja cu frigul în oase, din sălile unde s-a desfășurat votul duminică, de la prima oră.

Primele impresii după votare

Bărbat: „Aici a fost problema. Un pic de frig în sala de sport.”

Odată ce s-au întâlnit, au făcut schimb de impresii, iar asta i-a mai relaxat puțin.

Corespondent Știrile PRO TV: „Au trecut mai bine de două ore de la încheierea alegerilor, iar aici, la Oficiul Electoral al Sectorului 6, procesul decurge în continuare în condiții normale. În spatele meu puteți vedea membrii secțiilor de votare care predau în aceste momente sacii cu buletinele de vot.”

Femeie: „Totul a fost în regulă. Totul a mers bine. Toți membrii am contribuit la numărarea voturilor și a mers foarte bine.”

Femeie: „A fost ok. Fără probleme.”

Reporter: „Cum a fost numărarea voturilor?”

Tânăr: „Rapidă, eficientă. 45 de minute, doi saci, uitați se și văd, cam 500 de voturi.”

Reporter: „Cum a fost?”

Bărbat: „Cum a trebuit să fie! Fără probleme. Trei saci de fiecare secție.”

Bărbat: „A fost ok, secția noastră nu a avut probleme. După cum se vede ne-am descurcat destul de bine și a mers repede.”

La oficiul electoral din Sectorul 1, oamenii au coborât din autobuze bine dispuși.

Situația la Buzău

Numărarea voturilor s-a desfășurat fără probleme și în Buzău, unde a fost ales noul președinte de consiliu județean.

Membru secție de votare: „Fiindcă nu a fost prezență la vot a fost foarte simplu, foarte puține voturi de numărat.”

Membru secție de votare: „Prezență la vot nu a fost foarte mare, la secția noastră în jur de 35 la sută, din ce am înțeles secțiile bune din județ.”

Reporter: „Cum au mers lucrurile în secție astăzi?”

Membru secție de votare: „Foarte bine, nu am avut tulburări, nu am avut nicio problemă.”

La aceste alegeri parțiale – desfășurate în 12 localități, inclusiv Capitala și în județul Buzău – nu au fost înregistrate incidente majore.

