Alegeri locale 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după rezultatele exit-poll: ”Visul vieții mele deja se întâmplă”

Alegeri locale 2025
07-12-2025 | 22:09
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la funcția de primar general la alegerile pentru Primăria Capitalei, organizate în 7 decembrie, a avut duminiă seara o primă reacție oficială după ce rezultatele exit-poll l-au indicat pe el ca fiind câștigător.

autor
Cristian Matei

Rezultatele exit-poll, publicate de CURS-Avangarde, INSCOP și Sociopol, îl indică pe Ciprian Ciucu drept câștigator al alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei.

Ciucu a declarat că vrea să facă din București ”proiectul vieții mele”.

O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului București. O să avem multe proiecte de trecut și, așa cum am spus și în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele. Și asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung, pentru că orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung primari și să-și poată pune în aplicare viziunea.

A fost o campanie grea, a fost o campanie în care m-am concentrat pentru a transmite mesaje eminamente pozitive despre realizările mele ca primar de sector și despre viziunea și proiectele pe care le-am propus bucureștenilor. Și cred că în acest lucru a constat cheia succesului. Evident, mai sunt multe de făcut.”, a spus Ciprian Ciucu de la sediul Partidului Național București.

Ciucu: ”Fac un apel pentru cei din secții, să fie foarte, foarte atenți”

Ciucu a lansat și un apel la membrii secțiilor de votare, să fie ”foarte, foarte atenți” în această noapte, la numărarea oficială a voturilor.

Noaptea încă este la început. Sunt oamenii în secții - și fac un apel pentru cei din secții - să fie foarte, foarte atenți la numărătoarea voturilor, mai ales la ștampilă, pentru că ștampila, ați văzut, are cerneală și se imprimă inclusiv pe verso și sper să nu avem probleme cu numărătoarea voturilor.”, a spus el.

Ciprian Ciucu: ”Mulțumesc foarte mult Ludovic”

Ciprian Ciucu i-a mulțumit în primul rând președintelui PNL, Ilie Bolojan, pentru că a avut încredere în el atunci când l-a susținut pentru a candida la funcția de primar general, dar și lui Vlad Gheorghe, liderilor REPER și lui Ludovic Orban.

”Din acest motiv vreau ca să-i mulțumesc, în primul rând, domnului președinte Ilie Bolojan, pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. I-am promis la începutul acestei campanii că nu o să-l fac de râs. Și am dus o campanie demnă. De asemenea, vreau ca să le mulțumesc, evident și Partidului Național Liberal pentru toată susținerea, pentru toți colegii mei. Vreau să mulțumesc în ordinea în care și-au exprimat sprijinul pentru mine această campanie, Partidului Reper, inclusiv ministrului Dragoș Pâslaru, care este aici cu mine și m-a susținut de la început, și lui Iulian Hălmanu, care este președinte Reper București. Vreau ca să-i mulțumesc lui Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, mulțumesc foarte mult Ludovic. Și vreau să-i mulțumesc, nu în ultimul rând, pentru că Vlad Gheorghe a făcut un gest greu, dar un gest corect. Vreau să-i mulțumesc din suflet și lui Vlad.”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu: ”Visul vieții mele deja se întâmplă”

Ciucu a recunosct că este foarte emoționat, recunoscând că ”visul vieții” sale ... se întâmplă.

”Suntem la început de drum. Sunt emoționat, vă dați seama, îmi găsesc cu greu cuvintele. Este, până la urmă, mi-am dorit foarte mult să fiu primarul Bucureștiului. Cred că este mai bine c-am început ca primar de sector, pentru că acum mă simt mult mai bine pregătit decât eram în urmă cu 5 ani, 6 ani când îmi doream să fiu primarul Bucureștiului. Într-un fel, pentru mine, visul vieții mele deja se întâmplă, îl trăiesc, și vreau să le mulțumesc bucureștenilor foarte, foarte mult că au avut încredere în mine și că m-au votat.

Sunt convins că este vorba despre un vot cu ... în jur de 30%. Acest vot nu îți oferă suficientă legitimitate, nu-ți oferă suficientă autoritate și va trebui să muncesc foarte mult - și îmi iau acest angajament - ca să demonstrez și celor care nu m-au votat că merit până la urmă să fiu primarul Bucureștiului.

Și tot ce s-a spus în această campanie și pe partea negativă va fi demontat ulterior de conduita mea ca primar general al Bucureștiului. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult tuturor și sunt efectiv nerăbdător, în speranța că o să câștig acest alegeri, în speranța că rezultate acestui exist exit-poll vor fi confirmate. Voi munci foarte mult pentru bucureșteni în următorii doi ani și jumătate, poate 6 ani, 7 ani sau 10 ani, așa cum mi-aș dori eu foarte mult.”, a mai spus Ciprian Ciucu.

LIVE TEXT. Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Românii din mai multe județe își aleg primarul sau președintele CJ

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 07-12-2025 21:22

