Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025: De la Consiliul Județean Buzău la primăriile din întreaga țară

Cetățenii din mai multe localități din România sunt chemați pe 7 decembrie 2025 la urne pentru alegerile locale parțiale.

Scrutinul vizează ocuparea funcțiilor de primar și președinte de Consiliu Județean rămase vacante după ce titularii au fost aleși în alte funcții publice la alegerile generale recente.

Când și unde se votează

Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00. Alegătorii trebuie să prezinte un act de identitate valabil și pot vota doar în localitatea de domiciliu sau reședință.

Cel mai mediatizat scrutin al zilei de 7 decembrie are loc la București, unde bucureștenii sunt chemați să desemneze noul primar general. Funcția a rămas vacantă după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din mai 2025 și a fost inaugurat ca președinte al României pe 26 mai. Interimatul funcției este asigurat de Stelian Bujduveanu.

Biroul Electoral al Municipiului București a validat 17 candidaturi pentru această funcție. Deși trei candidați s-au retras ulterior din cursă (Alexandru Zidaru/Makaveli, Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici), doar numele lui Zidaru nu va apărea pe buletinul de vot, deoarece s-a retras înainte de termenul limită. Ceilalți doi vor figura pe buletine, retragerile lor fiind doar simbolice.

Miza principală a alegerilor din afara Bucureștiului: Consiliul Județean Buzău

La nivel județean, singurul scrutin pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean se organizează la Buzău. Alegerile au loc la nivelul întregului județ și sunt considerate un test politic important, testând capacitatea de mobilizare a partidelor la scurt timp după încheierea ciclului electoral național.

Postul a rămas vacant după ce Lucian Romașcanu a demisionat pentru a ocupa funcția de membru al Curții Europene de Conturi, începând cu 1 iulie 2025. Romașcanu câștigase alegerile din 2024 cu peste 60% din voturi.

Județul Buzău este considerat un fief tradițional al PSD, formațiune care a deținut majoritatea în Consiliul Județean fără întrerupere din 2004.

Cei opt candidați de la alegerile pentru președintele CJ Buzău

Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 a validat opt candidaturi pentru funcția de președinte al CJ Buzău:

1. Aurel Dogaru (SOS România)

- Fost cadru militar, promovează o abordare patriotică și apărarea valorilor tradiționale

2. Dragoș-Eugen Brînzea (Partidul Oamenilor Tineri – POT)

3. Mihai Răzvan Moraru (Alianța PNL-USR)

- Antreprenor, candidatul comun al coaliției PNL-USR

- Promite o administrație cu accent pe transparență și digitalizare

4. Marcel Ciolacu (PSD)

- Fost prim-ministru al României (15 iunie 2023 – 6 mai 2025)

- Originar din județul Buzău, cu experiență în administrația locală

- A ocupat funcții de consilier municipal, consilier județean, viceprimar și prefect interimar

- Candidatura sa este interpretată ca o tentativă de a rămâne relevant în politică după eșecul la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024

5. Ștefăniță-Alin Avrămescu (AUR)

- Deputat de Prahova, născut în județul Buzău

- A activat anterior ca consilier parlamentar și în mai multe ministere

6. Mihai Budescu (Partidul România Mare - PRM)

- Promite implicare, transparență și disponibilitate de colaborare cu comunitatea

7. Gheorghe Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare)

- Fost polițist, propunerea partidului fondat de europarlamentarul Claudiu Târziu

- Își concentrează discursul pe dezvoltare economică și infrastructură modernă

8. Silviu Iordache (Independent)

- Fost prefect al județului Buzău (2021)

- Primul candidat care a depus și validat dosarul de candidatură

- Susținut de filiala PMP Buzău

- Promovează ideea unei administrații locale independente de interese partidiste

Președintele Consiliului Județean este ales prin vot universal, direct și secret, într-un singur tur de scrutin. Candidatul câștigător este cel care obține cele mai multe voturi. Pentru a candida, fiecare propunere trebuie susținută de minimum 4.000 de alegători cu reședința în județ.

În județul Buzău vor fi organizate 424 de secții de votare, iar au fost tipărite 398.829 de buletine de vot.

Orașele cu alegeri pentru funcția de primar

Găești, județul Dâmbovița

Cea mai disputată competiție urbană are loc la Găești, unde patru candidați validați de Biroul Electoral de Circumscripție concurează pentru funcția de primar:

- Alexandru Iorga (PSD)

- George-Raul Bidică (PNL)

- Ana-Maria Dragotă-Zamfir (AUR)

- George Ghenu (Independent)

Prezența unui candidat independent ar putea fragmenta voturile partidelor tradiționale într-un oraș cu mize economice și sociale importante.

Comunele care își aleg primarii

Alegerile locale parțiale acoperă toate marile regiuni istorice ale României, cu scrutine organizate în 12 unități administrativ-teritoriale.

Moldova

- Comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani) - o localitate importantă din zona metropolitană a reședinței de județ

- Comuna Vânători (județul Iași)

- Comuna Valea Ciorii (județul Ialomița)

Muntenia și Dobrogea

- Comuna Lumina (județul Constanța) - cu secțiile de votare 477-483 deja stabilite

- Comuna Dobromir (județul Constanța)

- Comuna Șopot (județul Dolj) - o comunitate care a traversat o perioadă de instabilitate administrativă

Transilvania

- Comuna Remetea (județul Bihor)

- Comuna Cârța (județul Sibiu)

- Comuna Poienile de sub Munte (județul Maramureș) - una dintre cele mai mari comune din județ, cu o populație numeroasă de etnie ucraineană

- Comuna Șieu (județul Maramureș)

Banat

- Comuna Marga (județul Caraș-Severin)

Rezultatele provizorii sunt așteptate în cursul nopții de duminică spre luni, după închiderea urnelor la ora 21:00. Scrutinul se desfășoară sub supravegherea autorităților electorale, cu respectarea procedurilor legale pentru transparența procesului de vot.

Aceste alegeri locale parțiale reprezintă ultimul test electoral din 2025, oferind o imagine asupra raportului de forțe politice la nivel local după alegerile generale.

