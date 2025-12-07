Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Cum au votat cetățenii la alegerile pentru Primăria Capitalei

Alegerile din București 2025 au atras atenția întregii țări. Rezultatele exit-poll-urilor de la alegerile din București 2025 vor fi prezentate în timp real de stirileprotv.ro la ora 21:00.

Primele rezultate de la alegerile din București 2025 vor fi exit-poll-urile prezentate la ora 21:00, urmând ca apoi cifrele roficiale să fie prezentate în timp real de stirileprotv.ro.

Rezultate exit-poll, alegeri București 2025

Rezultatele exit-poll-urilor de la ora 21:00 vor indica repartizarea preferințelor în principalele sectoare ale orașului, evidențiind atât zonele unde candidații au obținut susținere semnificativă.

Alegerile pentru Primăria Capitalei din 2025 au loc după un program clar stabilit, cu reguli uniforme în toate cele 1.289 de secții de votare din București. Procesul electoral a început la ora 7:00, moment în care au fost deschise secțiile.

Când sunt publicate rezultatele exit-poll la alegerile din București 2025

Rezultatele exit-poll-urilor de la alegerile din București 2025 sunt așteptate la ora 21:00, când se vor închide secțiile de votare. Potrivit legislației în vigoare, nu este permisă publicarea în spațiul public a cifrelor de la sondajele realizate la ieșirea de la urne înainte de ora 21:00.

Votul la alegerile locale parțiale din 2025 se poate desfășura până la ora 21:00. După această oră, accesul alegătorilor nu mai este permis, cu excepția situațiilor în care există persoane deja aflate în interiorul secției sau la coadă, în exterior.

În astfel de cazuri, președintele biroului electoral poate decide prelungirea votării până cel târziu la ora 23:59, pentru a permite tuturor celor prezenți să își exercite dreptul.

Scrutinul a adus în fața bucureștenilor o competiție amplă, cu 17 candidați validați — zece susținuți de partide politice și șapte independenți. Prima imagine asupra preferințelor electoratului urmează să fie conturată de exit-pollul programat pentru ora 21:00, imediat după închiderea secțiilor, oferind o privire timpurie asupra modului în care cetățenii Capitalei au votat în această rundă electorală.

Cum votează cetățenii la alegerile pentru Primăria Municipiului București

Bucureștenii au început să ajungă la urne încă din primele ore ale dimineții, hotărâți să-și aleagă noul primar general. Printre cei care au votat devreme s-au numărat persoane cu așteptări diferite, dar unite de dorința unui oraș mai bine administrat. Unii au vorbit despre nevoia unui edil cinstit, transparent și atent la dorințele cetățenilor.

„Să fie cinstit. Să fie deschis, să anunțe ce dorește și să gândească o platformă prin care să întrebe cetățenii ce își doresc”, a spus un cetățean la ieșirea din secția de vot.

Tinerii au pus accent pe mai multe spații verzi și un transport public eficient, în timp ce alte persoane au menționat sănătatea, curățenia și siguranța ca priorități.

„Mai multe spații verzi, în principiu, și mai mult transport în comun. Mai puține mașini peste tot”, a declarat un tânăr venit să voteze.

Pentru unii votul a însemnat „normalitate și civilizație”, iar pentru părinții cu copii mici, trotuarele practicabile și parcurile curate au fost esențiale. Au existat și voci care au cerut o gestionare mai bună a banilor publici, cu investiții mai consistente în școli și spitale. Chiar dacă duminica dimineața îi ține pe mulți acasă, unii alegători au făcut apel la participare, încurajându-i pe bucureșteni să vină la vot.

„Sănătate, curățenie și siguranță”, asta a spus o femeie că își doește de la următorul primar al Bucureștiului.

Întrebat pentru ce a votat, un cetățean a dat un răspuns simplu, dar onest: „Pentru normalitate. Pentru civilizație”.



Printre bucureștenii care au ajuns devreme la urne s-a numărat și o doamnă care a explicat că a venit la prima oră „ca să ne ferim de rele”, hotărâtă să-și exercite votul înainte de aglomerație. O tânără mamică a vorbit despre nevoile familiilor din Capitală, spunând că își dorește trotuare potrivite pentru cărucioare și parcuri curate în care copiii să se poată juca în siguranță.

Un alt alegător a subliniat importanța unei administrări financiare eficiente, afirmând că viitorul primar ar trebui „să gestioneze mai bine banii” și să direcționeze fonduri suplimentare către școli și spitale.

O altă doamnă prezentă la vot a remarcat că speră să vină mai multă lume la urne și a pus lipsa participării matinale pe seama faptului că „e duminică dimineața”, încheind cu un îndemn energic către bucureșteni: „Haideți la vot!”.

În total, în Capitală sunt deschise 1.289 de secții de votare, unde sunt așteptați peste 1,7 milioane de alegători.

