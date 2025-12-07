Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Cine câștigă Primăria Capitalei

Alegeri locale 2025
07-12-2025 | 20:15
Alegeri Bucuresti 2025

Bucureștenii aleg astăzi, 7 decembrie 2025, noul primar al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale organizate după demisia lui Nicușor Dan, care a devenit președintele României în luna mai.

Secțiile de votare pentru alegerile din București 2025 sunt deschise între orele 7:00 și 21:00, iar primele estimări ale rezultatului vor fi furnizate de exit-poll-urile realizate de casele de sondare acreditate, imediat după închiderea urnelor.

Când apar rezultatele exit-poll la alegerile din București 2025

Rezultatele sondajelor de opinie la ieșirea de la urne vor fi publicate la ora 21:00, când se închid oficial secțiile de votare. Până la acest moment, legislația electorală interzice strict prezentarea oricăror date provenite din exit-poll-uri. După ora 21:00, mai pot vota doar cetățenii care se află deja în interiorul secțiilor de votare, nu și cei rămași în afara acestora.

De la ora 21.00, după închiderea urnelor de vot, la Știrile Pro Tv urmează o ediție specială, dedicată alegerilor locale parțiale, care va putea fi urmărită LIVE pe PRO TV și pe www.stirileprotv.ro. Invitat special va fi politologul Cristian Pîrvulescu.

Pentru aceste alegeri, nu mai puțin de cinci case de sondare au fost acreditate să realizeze exit-poll-uri: Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS, The Center for International Research and Analyses SRL, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, IIC Bio-Trade Consulting SRL și ARA Public Opinion SRL. Aceste instituții vor prezenta primele estimări ale votului imediat după închiderea urnelor, oferind o imagine preliminară asupra preferințelor electoratului bucureștean.

Candidații principali

Cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei reunește mai mulți candidați importanți, cotați drept favoriți în această competiție electorală. Daniel Băluță, susținut de PSD, Ciprian Ciucu din partea PNL, Cătălin Drulă reprezentând USR și Anca Alexandrescu, sprijinită de AUR, sunt principalii competitori pentru această funcție cheie în administrația locală.

Procesul de numărare și rezultate oficiale

Este important de menționat că exit-poll-urile reprezintă doar estimări ale rezultatului final, bazate pe interviuri realizate cu alegătorii la ieșirea de la urne. Rezultatele parțiale oficiale vor fi publicate pe măsură ce sunt numărate voturile și centralizate procesele-verbale din cele peste 900 de secții de votare din Capitală. Acest proces va avea loc pe parcursul nopții de 7 spre 8 decembrie.

Rezultatul oficial final va fi anunțat după centralizarea tuturor voturilor valabil exprimate, proces care se așteaptă să se finalizeze în cursul zilei de luni, 8 decembrie. Spre deosebire de alte tipuri de scrutine, programul de votare pentru aceste alegeri locale parțiale nu poate fi prelungit, respectându-se strict intervalul orar stabilit prin lege.

