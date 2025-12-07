Alegeri locale 2025. Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti | FOTO

Alegeri locale 2025
07-12-2025 | 10:45
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, duminică, la ieşirea la urne, că a votat cu încredere şi optimism pentru un nou început în administrarea municipalităţii bucureştene, care are nevoie de un buget "corect".  

autor
Mihaela Ivăncică

"Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru, care să meargă cu onestitate pe drumul construcţiei, să facem proiectele mari de care acest oraş are nevoie. Să ţinem departe de Primăria Capitalei orice influenţe nefaste. Cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor. Îi îndemn pe bucureşteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere, pentru că aşa se construieşte viitorul, şi de mâine să începem construcţia de care acest oraş are nevoie, pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect, ale dezvoltării reţelei de transporturi, de termoficare - toate probleme care trenează de prea mult timp şi care, în sfârşit, îşi pot găsi rezolvarea în acest moment", a afirmat candidatul USR, după ce a votat la Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu".

El s-a declarat încrezător în rezultatele alegerilor de duminică. "Aici este curtea liceului pe care l-am absolvit, 'Tudor Vianu'. Aici sunt de o viaţă (în Bucureşti), aici sunt copiii mei, care m-au însoţit în acest exerciţiu frumos al democraţiei. Aşa că, da, sunt plin de optimism", a transmis Drulă. 

Informații în timp real privind alegerile locale din București pot fi urmărite AICI.

Alegeri locale 2025. Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, catalin drula, vot, alegeri locale,

Dată publicare: 07-12-2025 10:29

