Reuters: Bucureștiul a ales un primar de centru dreapta, un avantaj pentru premierul Bolojan în fragila coaliție

Rezultatele finale arată că Bucureștiul a ales un primar liberal, oferindu-i premierului Ilie Bolojan un avantaj în fragila coaliție pro-europeană și înfrângând candidatul de extremă dreapta considerat favorit, notează Reuters.

autor
Aura Trif

Postul influent era vacant din luna mai, când independentul centrist Nicuşor Dan a câştigat alegerile prezidenţiale repetate, la un an după obţinerea celui de al doilea mandat de primar, iar sondajele arătau că Bucureştiul este pe punctul de a deveni prima capitală a Uniunii Europene condusă de un politician de extremă-dreapta.

În schimb, Nicuşor Dan va fi înlocuit de Ciprian Ciucu, un apropiat al premierului liberal Bolojan, care a câştigat 36,16% din voturi, potrivit rezultatelor definitive anunţate luni la primele ore.

Ce spun despre locul doi

Anca Alexandrescu, susţinută de partidul de opoziţie de extremă-dreapta Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), s-a clasat pe locul al doilea cu 21,94%, rezultat semnificativ pentru cel mai mare oraş al ţării care nu este un bastion al extremei-drepte.

AUR, care ocupă primul loc în sondajele de opinie, se opune ajutorului militar acordat Ucrainei vecine, critică conducerea UE şi susţine politicile preşedintelui american Donald Trump, inclusiv cele privind energia şi imigraţia.

Citește și
Ciprian Ciucu
Rezultate parțiale la alegerile din Capitală, situația pe sectoare. Băluță, aproape să piardă și în sectorul în care e primar

Următoarele alegeri generale din România vor avea loc în 2028.

Anca Alexandrescu l-a depăşit pe social-democratul Daniel Băluţă (20,51%), al cărui partid este cel mai mare din guvernul de coaliţie şi care a criticat planurile lui Bolojan de a reduce locurile de muncă şi costurile din sectorul public.

"Va exista o schimbare în echilibrul de putere în cadrul coaliţiei guvernamentale", a declarat Sergiu Mişcoiu, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Babeş-Bolyai.

"Această victorie dă oxigen PNL şi asigură că guvernul va merge mai departe", a mai spus el.

Se aşteaptă ca guvernul să supravieţuiască unei moţiuni de cenzură la sfârşitul acestei luni privind reforma pensiilor din sistemul judiciar, iar victoria lui Ciucu îi oferă premierului Bolojan muniţie împotriva unei reacţii negative.

"Dincolo de această victorie, este probabil bine că această coaliţie va continua, guvernul (...) a promis reforme şi este timpul să le pună în aplicare", a declarat Ciucu duminică. "Voi ajuta, din poziţia mea la nivel politic, la realizarea acestor reforme", a adăugat viitorul primar general.

Scrutinul, la un an după anularea alegerilor

Scrutinul de duminică a avut loc la un an după ce România a anulat alegerile prezidenţiale din cauza suspiciunii de interferenţă a Rusiei, care a favorizat un candidat de extremă-dreapta.

Anularea alegerilor a aruncat România în cea mai gravă criză politică din ultimele decenii, i-a expus vulnerabilitatea profundă la atacurile hibride şi dezinformare, a divizat alegătorii, a prăbuşit pieţele şi a ameninţat ratingul de investiţii al ţării.

"Am votat pentru ca lucrurile să nu se schimbe în rău", a declarat Şerban Riga, un ghid turistic în vârstă de 46 de ani. "Se pare că valul extremist este foarte periculos şi trebuie să facem tot posibilul pentru a-l opri", a adăugat el, citat de Reuters.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Sursa: Agerpres

