Anca Alexandrescu: ”Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului”

Candidatul independent la Primăria Capitalei, susţinut de AUR, Anca Alexandrescu, a declarat duminică, după rezultatele numărătorii paralele a formaţiunii, că are de gând să meargă mai departe pe acest drum al ”suveranismului”.

”Am aşteptat numărătoarea paralelă pe care partidul nostru a organizat-o la Bucureşti şi Buzău. După numărarea peste 60% de voturi de colegii noştri în secţiile de vot, în acest moment Ciprian Ciucu are 35% din totalul de voturi, Anca Alexandrescu 22,35% şi Daniel Băluţă 20,8%, Cătălin Drulă 13,9% şi Ana Ciceală 5,8%. Aşteptăm numărarea ultimului buletin de vot. Este relevant pentru noi acest lucru. La fel, la Buzău, după 95% din buletinele de vot, numărătoarea noastră paralelă arată 34.431 de voturi în dreptul domnului Marcel Ciolacu şi candidatul nostru se apropie de 30% cu 18.538 de voturi, domnul Ştefan Avrămescu”, a spus liderul AUR, George Simion, potrivit News.ro.

El a precizat că, în urma acestor două alegeri parţiale în Bucureşti şi Buzău, AUR devine principalul partid de opoziţie.

Inquam Photos / Alex Nechez

”Vom anunţa în perspectiva anului 2028 că punem la dispoziţie Opoziţiei din fiecare localitate şi din fiecare judeţ platforma noastră, o platformă a Unităţii Naţionale pe care am închegat-o cu ceilalţi parteneri”, a spus el.

Potrivit lui Simion, ”există o delegitimare a clasei politice româneşti.

”Avem un primar al Bucureştiului ales cu 30% dintr-o prezenţă de 30%. Asta rezultă 10% din populaţia Bucureştiului. Nu considerăm că beneficiază de o legitimitate şi de o încredere a bucureştenilor. Facem un apel la actuala guvernare, la actuala coaliţie, au toate voturile, dar le pot avea şi pe ale noastre, pentru o reformă a clasei politice, pentru o întoarcere la democraţie, pentru o reformă administrative, ne manifestăm disponibilitatea”, a menţionat liderul AUR.

Inquam Photos / Alex Nechez

George Simion: ”N-am nicio temere că-mi ia cineva partidul”

El i-a mulţumim Ancăi Alexandrescu pentru candidatură.

”N-am nicio temere că-mi ia cineva partidul. De cinci ani tot mi-l ia cineva. M-aş bucura să mi-l ia cineva. Înţeleg dorinţa unora de a dezbina mişcarea suveranistă, de a o delegitima, de a lovi în AUR, de a lovi în George Simion, de a reduce procentele cu care românii ne creditează. Iată, în oraşe mari precum Buzău, pentru că am fost aproape de primul loc în municipiu Buzău, şi în capitala ţării, reuşim un scor mare. Acest scor astăzi se datorează Ancăi Alexandrescu. Am un singur regret, acela că n-am reuşit să fim cu toţii uniţi şi să convingem mai mulţi oameni de utilitatea procesului de vot, de utilitatea unităţii între noi, şi nu am determinat mai mulţi oameni să creadă că alegerile vor fi corecte şi să meargă la vot. Dar asta nu-i vina Ancăi Alexandrescu sau lui George Simion. Aşa că Anca, în numele AUR şi în numele mişcării suveraniste, îţi mulţumim!”, a mai afirmat Simion.

Inquam Photos / Alex Nechez

Anca Alexandrescu a declarat la rândul ei că îi pare foarte rău că nu toţi suveraniştii au înţeles că alegerile se câştigă în stradă şi la vot, nu stând în faţa calculatorilor sau în faţa televizorului.

”Este doar începutul. Nu, n-am să iau locul lui George Simion. N-am astfel de gânduri. Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului, este un lucru pe care l-am declarat de foarte mulţi ani de zile. Una din principalele mele misiuni de acum înainte va fi să-i conving pe oameni că forţa este la ei, că votul lor contează spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Îmi doresc ca la următoarele alegeri prezenţa la vot să fie mult mai numeroasă”, a spus Anca Alexandrescu.

”Cei care au considerat de cuvinţă să mă linşeze mediatic, să arunce în spaţiu public minciuni, le transmit că acolo unde s-a trecut linia roşie ne vom vedea în instanţă. Îmi voi apăra şi onoarea mea şi a tatălui meu. Vreau să mulţumesc şi familiei mele, copiilor mei, mamei mele, fratelui meu, soţului meu şi dedic acest scor tatălui meu, care nu mai este printre noi şi sunt convinsă că ar fi fost foarte mândru de această bătălie pe care am dus-o. Aşa cum am spus, este doar începutul şi împreună cu cetăţenii români vom câştiga. Aşa cum am spus, ne vom lua ţara înapoi foarte curând”, a mai spus ea.

