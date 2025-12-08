Elena Lasconi, după alegerile din București: ”O zi bună pentru democraţie”. Ce fotografie a pus pe Facebook cu Ciprian Ciucu

Fosta candidată la Preşedinţie Elena Lasconi a scris, duminică seară, pe Facebook, după anunţarea rezultatelor parţiale care-l dau câştigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei pe Ciprian Ciucu, un mesaj de apreciere.

„O zi bună pentru democraţie”, este mesajul Elenei Lasconi, însoţit de o fotografie în care ea apare alături de Ciprian Ciucu.

Cu o zi în urmă, fosta candidată la Preşedinţie Elena Lasconi, calificată în finala prezidenţială din 2024, nota că a trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani, subliniind că ”sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia şi a îmbolnăvit România”, care în fiecare zi e măcinată de ură, neîncredere, dezbinare, dezinformare, frică şi nemulţumire.

A trecut un an de când democraţia din România a primit cea mai grea lovitură din ultimii 36 de ani. Rezultatul: un popor şi mai dezbinat, împărţit în multe tabere, teoria conspiraţiei este mai prezentă decât realitatea, percepţiile sunt mai puternice decât adevărul, mulţi şi-au pierdut încrederea în vot, în instituţiile statului şi tuturor ne merge mai rău ca anul trecut. Deşi mă consider o femeie optimistă, nu reuşesc să văd la fel viitorul României. Încă mai sper că Dumnezeu nu ne va lăsa”, a scris Lasconi sâmbătă, pe Facebook, potrivit News.ro.

Ea a acuzat că ”sistemul, disperat să ţină cu dinţii de putere, a dat de pământ cu democraţia şi a îmbolnăvit România”, care în fiecare zi e măcinată de ură, neîncredere, dezbinare, dezinformare, frică şi nemulţumire.

”Ce bine poţi construi pe o astfel de temelie?”, se întreba Elena Lasconi, adăugând că încă mai crede în oameni.

Sursa: News.ro

Candidatul PNL Ciprian Ciucu (actual primar în sectorul 6) este noul primar general al Capitalei. El a câștigat scrutinul cu peste 36% dintre voturile exprimate, circa 210.000, conform rezultatelor parțiale ale Autorității Electorale Permanente. 

