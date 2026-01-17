Studiu. Între speranță și anxietate: tinerii sunt cei mai optimiști, iar o treime dintre români vor un nou loc de muncă

Stiri Sociale
17-01-2026 | 20:14
×
Codul embed a fost copiat

De la tineri preocupați de examene sau dornici să-și întemeieze o familie până la cei care pun sănătatea pe primul loc, începutul lui 2026 îi găsește pe români atenți la ce urmează.

autor
Florentina Bălășoiu

Potrivit unui studiu recent, tot mai mulți privesc viitorul cu prudență fără a renunța însă la planurile personale.

Iar asta înseamnă să petreacă mai mult timp cu familia să mănânce sănătos și să călătorească mai mult.

În creștere față de anul trecut este și numărul celor care vor să își schimbe locul de muncă.

Și chiar dacă vârsta pare să dicteze prioritățile, cu greu am găsit pe cineva care să nu aibă măcar un plan.

Citește și
studenti
Analiză statistică. Studenții români, forțați să muncească pentru a se întreține: costuri lunare de cel puțin 2.000 de lei

Rămâne în continuare mare și numărul celor care se declară prudenți. 39% spun că nu sunt nici optimiști, nici pesimiști, semn al incertitudinii legate de viitor. Totuși, o treime dintre români cred că anul nou le poate aduce o viață mai bună, iar cei mai optimiști sunt tinerii între 25 și 34 de ani. La polul opus, 27% dintre respondenți se așteaptă ca 2026 să fie un an dificil.

Tânăr: Doar ce am venit în București și plănuiesc să stau pe aici puțin să îmi iasă tot ce am în plan, să îmi deschid și o mică afacere dacă reușesc. Am planuri mari și sper să le reușesc să le fac”.

Speranțele cresc atunci când vine vorba despre bani — 35% dintre români spera la o situație financiară mai bună. Cele mai mari temeri țin de lucrurile care nu pot fi controlate ușor, iar oamenii sunt pesimiști când se gândesc la evoluția economiei, inflație și corupție.

După un an greu pe piața muncii , cu multe companii care au făcut disponibilizări în 2026 , oamenii sunt ceva mai încrezători. 33 la sută intenționează să își schimbe locul de muncă, în creștere cu 6 procente față de 2025. Așa cum arată în acest moment datele 21 la sută își doresc un nou angajator , în timp ce 12 vor să își deschidă o afacere. Și chiar dacă aceste schimbări implică mult timp energie, cei mai mulți dintre ei își doresc să petreacă mai mult timp alături de familie , să mănânce sănătos și să călătorească mai mult.

Marius Luican realizator studiu: Nevoia oamenilor de a petrece mai mult timp cu familia, de a călători mai mult, de a petrece mai mult timp cu prietenii are legătura cu atitudinea anxioasă a societății la modul general”.

74 la sută dintre cei chestionați se declară mulțumiți de relația cu familia, iar aproape 7 din 10 spun același lucru despre cercul de prieteni.

17 la sută vor să se căsătorească sau să se logodească în 2026, iar 19 la sută au deja un copil pe drum sau intenționează să aibă.

Studiul s-a desfăşurat online în decembrie 2025, pe un eșantion de o mie de persoane de peste 18 ani, utilizatori de internet, din mediul urban și mediul rural.

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, studiu, dorinte,

Dată publicare: 17-01-2026 19:15

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
Citește și...
Analiză statistică. Studenții români, forțați să muncească pentru a se întreține: costuri lunare de cel puțin 2.000 de lei
Stiri Sociale
Analiză statistică. Studenții români, forțați să muncească pentru a se întreține: costuri lunare de cel puțin 2.000 de lei

Confruntați cu cheltuieli în creștere, studenții români își caută - în număr tot mai mare - locuri de muncă.

Obiect de pe vremea dacilor liberi, vechi de 2.000 de ani, descoperit pe șantierul Autostrăzii Unirii A8
Stiri Sociale
Obiect de pe vremea dacilor liberi, vechi de 2.000 de ani, descoperit pe șantierul Autostrăzii Unirii A8

Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani a fost descoperit pe şantierul autostrăzii A8, în apropiere de oraşul Târgu Neamţ, a anunţat, sâmbătă, directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, Vasile Diaconu.

Unu din patru angajați români susține că e epuizat la locul de muncă. Principalii factori care îi duc în prag de burnout
Stiri Sociale
Unu din patru angajați români susține că e epuizat la locul de muncă. Principalii factori care îi duc în prag de burnout

Românii au reputația că se plâng de locul de muncă. Uneori poate mai mult decât este cazul. Indexul stării de bine arată însă că angajații români sunt destul de mulțumiți.

Recomandări
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
Stiri Economice
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va impune o taxă de import de 10% asupra a opt țări europene, până când „se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul
Stiri actuale
Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

A fost ger năprasnic în jumătate din țară și nu sunt semne că ne mai slăbește. În zori, la polul frigului, s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius. La țară, oamenii se tem să nu rămână fără lemne și să nu li se prăpădească animalele.

ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer
Stiri actuale
ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer

În Alba Iulia, doi oameni au fost răniți, iar câteva zeci s-au speriat îngrozitor și au ieșit în fugă pe scări. Blocul în care locuiesc a fost zguduit de o explozie violentă provocată, cel mai probabil, potrivit pompierilor, de o acumulare de gaze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

29:00

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59