Studiu. Între speranță și anxietate: tinerii sunt cei mai optimiști, iar o treime dintre români vor un nou loc de muncă

De la tineri preocupați de examene sau dornici să-și întemeieze o familie până la cei care pun sănătatea pe primul loc, începutul lui 2026 îi găsește pe români atenți la ce urmează.

Potrivit unui studiu recent, tot mai mulți privesc viitorul cu prudență fără a renunța însă la planurile personale.

Iar asta înseamnă să petreacă mai mult timp cu familia să mănânce sănătos și să călătorească mai mult.

În creștere față de anul trecut este și numărul celor care vor să își schimbe locul de muncă.

Și chiar dacă vârsta pare să dicteze prioritățile, cu greu am găsit pe cineva care să nu aibă măcar un plan.

Rămâne în continuare mare și numărul celor care se declară prudenți. 39% spun că nu sunt nici optimiști, nici pesimiști, semn al incertitudinii legate de viitor. Totuși, o treime dintre români cred că anul nou le poate aduce o viață mai bună, iar cei mai optimiști sunt tinerii între 25 și 34 de ani. La polul opus, 27% dintre respondenți se așteaptă ca 2026 să fie un an dificil.



Tânăr: ”Doar ce am venit în București și plănuiesc să stau pe aici puțin să îmi iasă tot ce am în plan, să îmi deschid și o mică afacere dacă reușesc. Am planuri mari și sper să le reușesc să le fac”.

Speranțele cresc atunci când vine vorba despre bani — 35% dintre români spera la o situație financiară mai bună. Cele mai mari temeri țin de lucrurile care nu pot fi controlate ușor, iar oamenii sunt pesimiști când se gândesc la evoluția economiei, inflație și corupție.

După un an greu pe piața muncii , cu multe companii care au făcut disponibilizări în 2026 , oamenii sunt ceva mai încrezători. 33 la sută intenționează să își schimbe locul de muncă, în creștere cu 6 procente față de 2025. Așa cum arată în acest moment datele 21 la sută își doresc un nou angajator , în timp ce 12 vor să își deschidă o afacere. Și chiar dacă aceste schimbări implică mult timp energie, cei mai mulți dintre ei își doresc să petreacă mai mult timp alături de familie , să mănânce sănătos și să călătorească mai mult.

Marius Luican realizator studiu: ”Nevoia oamenilor de a petrece mai mult timp cu familia, de a călători mai mult, de a petrece mai mult timp cu prietenii are legătura cu atitudinea anxioasă a societății la modul general”.



74 la sută dintre cei chestionați se declară mulțumiți de relația cu familia, iar aproape 7 din 10 spun același lucru despre cercul de prieteni.

17 la sută vor să se căsătorească sau să se logodească în 2026, iar 19 la sută au deja un copil pe drum sau intenționează să aibă.

Studiul s-a desfăşurat online în decembrie 2025, pe un eșantion de o mie de persoane de peste 18 ani, utilizatori de internet, din mediul urban și mediul rural.

