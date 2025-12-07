Bucureștenii care au ieșit la vot pentru primarul general nu au pretenții speciale de la viitorul edil: „Să fie cinstit”

Alegeri locale 2025
07-12-2025 | 19:14
alegeri
În București, unii locuitori au mers la urne de cum s-au deschis secțiile, ca să evite aglomerația. Au mari așteptări de la viitorul primar.

Constantin Toma,  Robert Hoară,  Ștefana Todică,  Valentina Neagu

I-au transmis ce probleme trebuie urgent rezolvate și i-au cerut să nu ia decizii pentru oraș și comunitate fără să-i întrebe pe cei afectați.

În speranța că nu vor prinde aglomerație la secții, unii bucureșteni s-au trezit cu noaptea în cap și au fost printre primii care au ajuns la vot. Oamenii au așteptări de la cel care îi va reprezenta în fruntea orașului.

Votant: "Să fie cinstit. Să fie deschis, să anunțe ce dorește și să gândească o platformă prin care să întrebe cetățenii ce își doresc."

Tinerii spun că orașul are nevoie de mai multe îmbunătățiri, mai ales pe plan ecologic.

Votant: "Mai multe spații verzi, în principiu, și mai mult transport în comun. Mai puține mașini peste tot."

Mamele atrag atenția că orașul trebuie să devină mai prietenos cu familiile și să ofere condiții mai bune pentru copii.

Votant: "Eu, că tânără mămică, mi-aș dori trotuare care să fie ok pentru cărucioarele noastre, parcuri curate."

Pentru alți alegători, prioritățile sunt legate de investițiile în domenii esențiale, cum sunt educația și sănătatea.

Votant: "Să știe să gestioneze mai bine banii."
Reporter: "Unde să meargă mai multe fonduri?"
Votant: "La școli și spitale."

Sunt și oameni care sintetizează simplu ce așteptări au de la viitorul edil.

Reporter: "Pentru ce ați votat?"
Votant: "Pentru normalitate. Pentru civilizație."
Votant: "Sănătate, curățenie, siguranță."

În Capitală sunt organizate 1.289 de secții de votare, unde sunt așteptate aproape 1,8 milioane de persoane cu drept de vot.

Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc.

