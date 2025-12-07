Record negativ la alegeri. Secțiile din București unde prezența este de sub 1% la scrutinul pentru Primăria Capitalei

Alegeri locale 2025
07-12-2025 | 17:12
vot, votare
PRO TV

Alegerile pentru Primăria București au înregistrat, în unele zone ale Capitalei, o prezență extrem de scăzută. Sectorul 3 este cap de listă, cu mai multe secții în care până și pragul de 1% a fost greu de atins.

autor
Sabrina Saghin

Prezența la vot a atins cote alarmant de mici în anumite secții din București, unde participarea abia a trecut de câteva zeci de alegători.

Topul secțiilor cu cea mai mică prezență

Topul, conform prezenta.roaep.ro, este următorul:

- 0,16% – sectorul 3, secția 386, Colegiul Național „Matei Basarab”

- 0,2% – sectorul 3, secția 385, Colegiul Național „Matei Basarab”

- 0,2% – sectorul 3, secția 631, Școala Gimnazială nr. 55

- 0,2% – sectorul 3, secția 648, Școala Gimnazială nr. 47

- 0,24% – sectorul 3, secția 384, Colegiul Național „Matei Basarab”

- 0,27% – sectorul 3, secția 621, Școala Gimnazială nr. 55

- 0,32% – sectorul 3, secția 658, Școala Gimnazială nr. 78

- 0,39% – sectorul 3, secția 377, Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea”

- 0,45% – sectorul 3, secția 659, Școala Gimnazială nr. 78

- 0,46% – sectorul 3, secția 660, Școala Gimnazială nr. 78

- 0,5% – sectorul 3, secția 376, Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea”

- 0,5% – sectorul 3, secția 378, Școala Gimnazială „Barbu Delavrancea”

- 0,5% – sectorul 3, secția 380, Colegiul Național „Matei Basarab”

- 0,52% – sectorul 3, secția 657, Școala Gimnazială nr. 78

- 0,53% – sectorul 3, secția 659, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”

- 0,55% – sectorul 3, secția 641, Școala Gimnazială nr. 47

- 0,7% – sectorul 3, secția 635, Școala Gimnazială nr. 55

- 0,79% – sectorul 3, secția 645, Școala Gimnazială nr. 47

„Secțiile fantomă”

Fenomenul prezenței extrem de reduse este amplificat și de existența așa-numitelor „secții fantomă”, în special în zonele unde cetățenii moldoveni și-au stabilit viză de flotant.

Deși aceste secții apar cu un număr foarte mare de alegători pe liste, în realitate aproape nimeni nu se prezintă la urne, ceea ce duce la procente infime și la o imagine distorsionată a participării reale la vot.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 07-12-2025 17:04

