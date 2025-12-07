BEC București: Votarea se închide la ora 21:00, fără prelungiri, la alegerile locale parțiale din 7 decembrie

Alegeri locale 2025
07-12-2025 | 15:53
alegeri romania
 Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 – Municipiul București a transmis sâmbătă un nou mesaj adresat alegătorilor, reamintind că votarea pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, în cadrul cărora bucureștenii își aleg noul primar general.

Vlad Dobrea

Autoritatea electorală subliniază că nu există posibilitatea prelungirii programului de vot, indiferent de situație. Alegătorii care se află în sediul secției de votare la ora 21:00 își pot exercita dreptul de vot, însă accesul altor persoane după această oră nu va mai fi permis.

Mesajul vine în contextul unei prezențe la urne urmărite atent, având în vedere miza scrutinului, declanșat după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 07-12-2025 15:53

