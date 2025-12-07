Daniel Băluță: Rezultatul exit-pollurilor nu este concludent. Este esențială numărarea fiecărui vot

Alegeri locale 2025
07-12-2025 | 21:48
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și candidatul PSD la alegerile generale a declarat că nu recunoaște rezultatele exit-pollurilor și că fiecare vot contează,

autor
Vlad Dobrea

Daniel Băluță: ”Multumesc bucureștenilor care s-au prezentat la vot. Le multumesc colegilor mei si voluntarilor care au fost în teren.

În ceea ce priveste rezultatul, el este unul neconcludent este esențială numatoarea voturilor și îi rog pe colegii mei din secțiile de votare sa fie foarte atenți. Vom supraveghea voturile până în ultima secundă”.

Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează:

Ciprian Ciucu: 31,7%
Daniel Băluță: 26,1%
Cătălin Drulă: 12,8%
Anca Alexandrescu: 21,1%
Ana Ciceală (SENS): 7%.

Citește și
Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan
Analist politic: Victoria lui Ciprian Ciucu ar fi o victorie pentru Bolojan, ”o înfrângere pentru președintele Nicușor Dan”

Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.

CURS-Avangarde

Ciprian Ciucu – 32,7%

Daniel Băluță – 26,3%

Anca Alexandrescu – 20,2%

Cătălin Drulă – 12,8%

Anca Ciceală – 6%

Alții – 2%

Datele exit-poll-ului CURS-Avangarde sunt valabile pentru ora 19:30.

Procesul de numărare și rezultate oficiale

Este important de menționat că exit-poll-urile reprezintă doar estimări ale rezultatului final, bazate pe interviuri realizate cu alegătorii la ieșirea de la urne. Rezultatele parțiale oficiale vor fi publicate pe măsură ce sunt numărate voturile și centralizate procesele-verbale din cele peste 900 de secții de votare din Capitală. Acest proces va avea loc pe parcursul nopții de 7 spre 8 decembrie.

Rezultatul oficial final va fi anunțat după centralizarea tuturor voturilor valabil exprimate, proces care se așteaptă să se finalizeze în cursul zilei de luni, 8 decembrie. Spre deosebire de alte tipuri de scrutine, programul de votare pentru aceste alegeri locale parțiale nu poate fi prelungit, respectându-se strict intervalul orar stabilit prin lege.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 07-12-2025 21:48

