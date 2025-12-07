Anca Alexandrescu, după rezultatele exit-poll: „Să așteptăm numărătoarea voturilor”. Simion: „Alegem să ne purtăm democratic”

Duminică, 7 decembrie 2025 bucureștenii au fost chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul a avut loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Anca Alexandrescu a făcut mai multe declarații după primele rezultate ale exit-pollurilor. Ea a declarat, la sediul AUR, ca mulțumește bucureștenilor indiferent de modul în care au votat, dar și că țara se află într-un moment dificil.

„Este un moment complicat pentru țara. Îmi pare rău că au ieșit așa puțini la vot. Eu vreau să fac foarte multe comentarii în acest moment, pentru că sunt exit-polluri de la ora 19.30, ci să așteptăm numărătoarea voturilor”, a spus ea.

Ea a făcut trimitere la alegerile din noiembrie 2024 și a transmis că indiferent de rezultat va face ce a promis în campanie.

George Simion: „Alegem să ne purtăm democratic”

Deputatul George Simion, liderul AUR care o susține pe Anca Alexandrescu, a făcut primele declarații după apariția rezultatelor exit-poll de la alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Am făcut o campanie cu resurse mult mai puține decât contracandidații noștri, am fost etichetați, puși la colț, ni s-a spus că Bucureștiul nu este un teritoriu favorabil din punct de vedere al simpatiei cetățenilor pentru partide cum este AUR și celelalte partide care sunt aici și au susținut-o pe Anca Alexandrescu. Cred că un prim obiectiv deja poate fi atins și s-a îndeplinit, am arătat că suntem parte a societății bucureștene și nimeni nu ne poate trimite la colț”, a declarat președintele AUR, duminică seară, după apariția primelor rezultate exit-poll.

De asemenea, el a menționat că AUR a ales metoda democratică pentru a înlătura guvernul.

„Alegem să ne purtăm democratic și să participăm la competițiile electorale în speranța că România va redeveni o democrație funcțională, cum nu mai este din momentul 6 decembrie încoace. Dacă dorința unora este de a lua democrația și de a se pune în afara competiției democratice, competiției între partide, datoria noastră ca partide politice este să încurajăm democrația”, a adăugat George Simion.

George Simion a mai declarat și că partidul dorește revenirea la alegeri locale în două tururi.

Rezultatele exit-pollului CURS-Avangarde arată că Anca Alexandresu este pe locul trei, cu un procent de 20,2%.

CURS-Avangarde

Ciprian Ciucu – 32,7%

Daniel Băluță – 26,3%

Anca Alexandrescu – 20,2%

Cătălin Drulă – 12,8%

Anca Ciceală – 6%

Alții – 2%

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













