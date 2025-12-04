Nicușor Dan cere reexaminarea legii anti-extremism, deși CCR i-a respins sesizarea, Avertismentul președintelui

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului, deși Curtea Constituțională s-a pronunțat deja și a respins prima sesizare făcută de președinte.

Preşedintele spune că noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru distribuirea oricărui material care conţine idei xenofobe, fără a face diferenţa între materiale de propaganda extremistă şi opere literare sau texte istorice.

Am transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului. Statul român are datoria de a acţiona ferm împotriva urii, xenofobiei şi incitării la discriminare. Totuşi, această datorie poate fi îndeplinită doar prin legi clare, previzibile şi echilibrate. În caz contrar, riscăm efectul opus, amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată şi adâncirea neîncrederii în instituţiile statului”, spune preşedintele pe Facebook.

Şeful statului arată că, în forma actuală, legea este insuficient de clară în definirea unor infracţiuni.

”Unele articole pot fi interpretate abuziv, ceea ce ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul. De exemplu, noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru distribuirea oricărui material care conţine idei xenofobe, fără a face diferenţa între materiale de propaganda extremistă şi opere literare sau texte istorice”, explică Nicuşor Dan.

”România are nevoie atât de fermitate, cât şi de echilibru. Ambele sunt esenţiale pentru apărarea democraţiei”, mai spune preşedintele.

Parlamentul a votat legea împotriva antisemitismului și fascismului pe 11 iunie

Deputații AUR, S.O.S. România și POT au criticat proiectul de combatere a antisemitismului, invocând restrângerea libertății de exprimare, în timp ce PSD, PNL, USR și UDMR l-au susținut ca măsură de protecție împotriva extremismului.

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri 11 iunie, cu 199 de voturi 'pentru', 99 'împotrivă' şi două abţineri, proiectul de lege care modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, şi Legea nr.157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului.

Distribuirea prin sistem informatic a materialelor antisemite, fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, negarea Holocaustului sau a crimelor de război va fi infracțiune, pedepsită cu închisoare între 6 luni și 5 ani, conform unui proiect de lege adoptat recent de Parlament.

Curtea Constituțională respinge sesizarea lui Nicușor Dan privind legea antisemitismului și fascismului

Curtea Constituțională a respins pe 17 iulie sesizarea președintelui Nicușor Dan privind Legea care vizează interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum și combaterea antisemitismului. După ce contestația a fost respinsă în unanimitate de judecătorii Curții Constituționale, legea se întoarce acum pe masa președintelui pentru promulgare.

Potrivit unui comunicat al CCR, judecătorii au considerat că legea contestată nu încalcă Constituție.

„Curtea a constatat că legea supusă controlului de constituționalitate este clară, precisă și predictibilă prin raportare la conținutul reglementării, pe care l-a raportat la obiectul și scopul legitim al legii, acela de a proteja prin mijloace penale, valorile sociale cele mai importante ale unei societăți democratice, fundamentate în necesitatea asigurării demnității ființei umane și a respectului deplin al drepturilor și libertăților fundamentale”, arată comunicatul Curții Constituționale..

În iulie Nicușor Dan retrimite pentru prima dată legea în Parlament

Președintele Nicușor Dan a anunțat, pe 30 iulie, că nu renunță la decizia sa privind Legea antisemitismului și că o retrimite în Parlament pentru a fi reanalizată, deoarece șeful statului consideră în continuare că ”este neclară”.

Șeful statului a fost întrebat într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni cum va răspunde la solicitarea formulată de Comitetul Evreiesc American de a-și schimba decizia de a întoarce la Parlament legea anti-extremism.

De altfel, inclusiv Curtea Constituțională, în unanimitate, i-a respins lui Nicușor Dan această sesizare.

Jurnalistul i-a spus președintelui că, în acest fel, șeful statului ar putea să își reconfirme ”angajamentul de decenii al României față de comemorarea Holocaust-ului și lupta împotriva antisemitismului.”

În replică, Nicușor Dan a răspuns că este ”evident” că ”România rămâne angajată în combaterea xenofobiei, combaterea antisemitismului”, însă acest lucru nu are legătură - în opinia sa - cu ”neclaritățile” din lege, drept pentru care o trimite din nou în Parlament, pentru a fi modificată.

