Drulă contestă ultimul sondaj: „E exagerat tactic de PNL. Cercetările noastre arată bazine aproape egale"

02-12-2025 | 20:04
Catalin Drula
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat marţi, despre ultimul sondaj apărut în spaţiul public, că e un pic exagerat, într-un sens tactic, de cei de la PNL care vor să găsească un argument. 

Vlad Dobrea

”Această alianţă naturală între USR şi Nicuşor Dan e una care trece dincolo de alegeri şi mi se pare ca are o miză foarte importantă din 8 decembrie încolo, pentru că un primar al Bucureştiului are nevoie de un aliat în preşedintele României. E o chestiune care ţine de valori, de principii, e o parteneriat de lungă durată, în care noi nu am abandonat, am fost acolo, lângă Nicuşor Dan, în toate aceste runde de alegeri”, a declarat Cătălin Drulă, la Europa FM.

Potrivit candidatului USR, ”alegerile acestea sunt atipice, într-o perioadă în care e foarte multă nervozitate în societate, foarte multă respingere a politicii”.

”Eu cred că vom avea surprize plăcute, duminică, la vot, faţă de toate aceste sondaje care sunt vânturate şi în care vă daţi seama că nu pot fi adevărate toate, în acelaşi timp”, a mai afirmat Drulă.

Întrebat de ce nu iese şi el cu sondajele interne, Cătălin Drulă a spus: ”Noi avem un principiu de a nu face paradă de aceste lucruri. Avem şi noi cercetările noastre care ne arată într-adevăr că bazinele sunt foarte, foarte apropiate, cei trei candidaţi principali, mai jos doamna Alexandrescu”, a arătat el.

Despre ultimul sondaj de opinie în care pe primele locuri sunt Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu, Drulă a afirmat că el nu crede ”în acest pericol”.

”E un singur sondaj de ieri, nu vreau să îl comentez (...) Nu cred în acest pericol şi pe de altă parte, cred că e un pic exagerat, într-un sens tactic, de cei de la PNL care vor să găsească un argument, la fel ca pentru domnul Ciucă, care, ştiţi, mai avea un pic şi trebuia în turul 2, neapărat. Apropo, era domnul Ciucu şef de campanie, în timp ce domnul Ciucu, ca şef de campanie digitală, băga bani în reţeaua care l-a împis pe TikTok pe Călin Georgescu. E o fel de reeditare la un an mai târziu, ceea ce e trist, pentru că arată că aceşti politicieni nu au înţeles nimic” a mai declarat Drulă.

