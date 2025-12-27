Horoscop 28 decembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi în care ies adevăruri la iveală

Horoscop 28 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată frumos. O să ne bucurăm de revederea unor oameni dragi și o să ne mobilizăm frumos pentru ultima sărbătoare a anului și prima din noul viitor.

Vibrația zilei este 1 și o să facem, pentru prima oară, ceva oricât de mic, dar cu mare încărcătură emoțională.

Horoscop 28 decembrie 2025 – CAPRICORN

Poate faceți un efort să ajungeți la cineva care nu se poate descurca fără ajutorul vostru și o să aveți o mulțumire sufletească. O să puteți recupera niște bani și primiți și diverse bonificații, să se adune mai multe lucruri care să reprezinte o recompensă pentru munca voastră.

Horoscop 28 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Intrați iar în priză, că aveți multă treabă de făcut pe-acasă: cumpărături, pregătiri – se poate să plecați și la drum, dacă petreceți Revelionul pe alte meleaguri. E bine să umblați cu prudență dacă plecați la drum, ca să ajungeți cu bine la destinație – poate e un drum lung.

Horoscop 28 decembrie 2025 – PEȘTI

Se mai zăresc niște bani care pot intra fie azi, fie mâine și o să aveți pentru cerințele acestei perioade, să vă și plimbați, dacă asta v-ați propus. O să vă dați întâlnire cu niște prieteni care au aceleași preferințe și petreceți un timp de calitate împreună.

Horoscop 28 decembrie 2025 – BERBEC

Primiți mesaje despre niște modificări de program, poate se contramandează o vizită și vă duceți altundeva, ca să fiți prezenți la un eveniment festiv. Se poate să vă întâlniți abia acum cu cineva care n-a putut veni atunci când a promis și sentimentele capătă culoare.

Horoscop 28 decembrie 2025 – TAUR

Vă așteaptă cineva în alt oraș și, dacă așa ați stabilit, vă duceți; dacă nu, îi spuneți când puteți ajunge, poate altă dată. Poate faceți niște presiuni ca să vă luați banii, cadourile de la instituția la care lucrați și o să fie o încheiere de an ca lumea.

Horoscop 28 decembrie 2025 – GEMENI

Se poate să cădeți la o înțelegere cu niște viitori parteneri de afaceri și o să bateți palma la începutul lui ianuarie, dacă o să rămâneți fermi pe poziție. Reapare cineva care n-a ajuns la inima voastră acum ceva timp, dar nu și-a pierdut speranța că o să vă cucerească, totuși.

Horoscop 28 decembrie 2025 – RAC

Sunteți pe punctul de a lua niște decizii și o să vă sfătuiți, probabil, cu cei apropiați, ca să fiți cu toții de acord – să votați aceeași destinație de Revelion, de vacanță. Se poate să faceți cunoștință cu niște oameni care vor diverse lucruri de la voi și o să fie profitabil și pentru voi.

Horoscop 28 decembrie 2025 – LEU

Poate se anunță cineva în vizită, dacă nu plecați pe nicăieri, și o să vă prindă bine să schimbați impresii, ca să vă alegeți cu idei pe care, mai apoi, să le puneți în practică. Poate vă permiteți două-trei ore de relaxare activă, să vă duceți la un party, la un spa, ca să vă recăpătați tonusul de zile mari.

Horoscop 28 decembrie 2025 – FECIOARĂ

O să vedeți câtă lume are nevoie de voi și o să gestionați în așa fel timpul, ca să vă ajungă să vă vedeți câte puțin cu fiecare. Poate faceți niște achiziții online, ca să scutiți timp și efort, și o să aveți ținuta preferată de Revelion.

Horoscop 28 decembrie 2025 – BALANȚĂ

O să puteți pleca de astăzi, dacă n-ați plecat deja, spre stațiunea turistică din țară sau din străinătate, ca să nu le faceți pe toate pe fugă înainte de Anul Nou. Poate le faceți pe plac copiilor, îi duceți la locul preferat de joacă și o să fie și o petrecere pe-acolo.

Horoscop 28 decembrie 2025 – SCORPION

E o reuniune amicală pe undeva și o să ajungeți și voi, ca să vă întrețineți cu prietenii câteva ore, că aveți multe de împărtășit și poate vă faceți programul de Anul Nou. Se poate să vă invite cineva la masă; e o ieșire în oraș și asta o să vă elibereze de tensiuni, că o să fie o atmosferă foarte bună.

Horoscop 28 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Niște adevăruri o să iasă la iveală și o să vă repoziționați față de niște oameni pe care i-ați judecat greșit și situația se normalizează. O să vă coopteze cineva într-un proiect, dar nu e grabă și o să aveți timp de gândire ca să vă dați OK-ul prin ianuarie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













