Horoscop 28 decembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi în care ies adevăruri la iveală

Horoscop cu Neti Sandu
27-12-2025 | 20:53
neti sandu
PRO TV

Horoscop 28 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată frumos. O să ne bucurăm de revederea unor oameni dragi și o să ne mobilizăm frumos pentru ultima sărbătoare a anului și prima din noul viitor.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și o să facem, pentru prima oară, ceva oricât de mic, dar cu mare încărcătură emoțională.

Horoscop 28 decembrie 2025 – CAPRICORN

Poate faceți un efort să ajungeți la cineva care nu se poate descurca fără ajutorul vostru și o să aveți o mulțumire sufletească. O să puteți recupera niște bani și primiți și diverse bonificații, să se adune mai multe lucruri care să reprezinte o recompensă pentru munca voastră.

Horoscop 28 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Intrați iar în priză, că aveți multă treabă de făcut pe-acasă: cumpărături, pregătiri – se poate să plecați și la drum, dacă petreceți Revelionul pe alte meleaguri. E bine să umblați cu prudență dacă plecați la drum, ca să ajungeți cu bine la destinație – poate e un drum lung.

Horoscop 28 decembrie 2025 – PEȘTI

Se mai zăresc niște bani care pot intra fie azi, fie mâine și o să aveți pentru cerințele acestei perioade, să vă și plimbați, dacă asta v-ați propus. O să vă dați întâlnire cu niște prieteni care au aceleași preferințe și petreceți un timp de calitate împreună.

Citește și
neti sandu
Horoscop 27 decembrie 2025, cu Neti Sandu. O să luați toți banii pe care îi așteptați

Horoscop 28 decembrie 2025 – BERBEC

Primiți mesaje despre niște modificări de program, poate se contramandează o vizită și vă duceți altundeva, ca să fiți prezenți la un eveniment festiv. Se poate să vă întâlniți abia acum cu cineva care n-a putut veni atunci când a promis și sentimentele capătă culoare.

Horoscop 28 decembrie 2025 – TAUR

Vă așteaptă cineva în alt oraș și, dacă așa ați stabilit, vă duceți; dacă nu, îi spuneți când puteți ajunge, poate altă dată. Poate faceți niște presiuni ca să vă luați banii, cadourile de la instituția la care lucrați și o să fie o încheiere de an ca lumea.

Horoscop 28 decembrie 2025 – GEMENI

Se poate să cădeți la o înțelegere cu niște viitori parteneri de afaceri și o să bateți palma la începutul lui ianuarie, dacă o să rămâneți fermi pe poziție. Reapare cineva care n-a ajuns la inima voastră acum ceva timp, dar nu și-a pierdut speranța că o să vă cucerească, totuși.

Horoscop 28 decembrie 2025 – RAC

Sunteți pe punctul de a lua niște decizii și o să vă sfătuiți, probabil, cu cei apropiați, ca să fiți cu toții de acord – să votați aceeași destinație de Revelion, de vacanță. Se poate să faceți cunoștință cu niște oameni care vor diverse lucruri de la voi și o să fie profitabil și pentru voi.

Horoscop 28 decembrie 2025 – LEU

Poate se anunță cineva în vizită, dacă nu plecați pe nicăieri, și o să vă prindă bine să schimbați impresii, ca să vă alegeți cu idei pe care, mai apoi, să le puneți în practică. Poate vă permiteți două-trei ore de relaxare activă, să vă duceți la un party, la un spa, ca să vă recăpătați tonusul de zile mari.

Horoscop 28 decembrie 2025 – FECIOARĂ

O să vedeți câtă lume are nevoie de voi și o să gestionați în așa fel timpul, ca să vă ajungă să vă vedeți câte puțin cu fiecare. Poate faceți niște achiziții online, ca să scutiți timp și efort, și o să aveți ținuta preferată de Revelion.

Horoscop 28 decembrie 2025 – BALANȚĂ

O să puteți pleca de astăzi, dacă n-ați plecat deja, spre stațiunea turistică din țară sau din străinătate, ca să nu le faceți pe toate pe fugă înainte de Anul Nou. Poate le faceți pe plac copiilor, îi duceți la locul preferat de joacă și o să fie și o petrecere pe-acolo.

Horoscop 28 decembrie 2025 – SCORPION

E o reuniune amicală pe undeva și o să ajungeți și voi, ca să vă întrețineți cu prietenii câteva ore, că aveți multe de împărtășit și poate vă faceți programul de Anul Nou. Se poate să vă invite cineva la masă; e o ieșire în oraș și asta o să vă elibereze de tensiuni, că o să fie o atmosferă foarte bună.

Horoscop 28 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Niște adevăruri o să iasă la iveală și o să vă repoziționați față de niște oameni pe care i-ați judecat greșit și situația se normalizează. O să vă coopteze cineva într-un proiect, dar nu e grabă și o să aveți timp de gândire ca să vă dați OK-ul prin ianuarie.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 27-12-2025 20:53

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Horoscop 27 decembrie 2025, cu Neti Sandu. O să luați toți banii pe care îi așteptați
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 27 decembrie 2025, cu Neti Sandu. O să luați toți banii pe care îi așteptați

Horoscop 27 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. E sărbătoare, din cele de iarnă și de suflet, și avem încă un motiv să ne vedem cu cei dragi și să chefuiim.  

Horoscop 26 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Se ivește prilejul să reparați o relație
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 26 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Se ivește prilejul să reparați o relație

Horoscop 26 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rectificări. O să-i includem în programul nostru pe acei oameni dragi care n-au putut veni ieri noapte, dar au făcut, totuși, un efort și au venit acum, ca să fim împreună.  

Horoscop 24 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Surprize în Ajunul Crăciunului
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 24 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Surprize în Ajunul Crăciunului

Horoscop 24 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu bucurie. O să ne dăm peste cap să facem lucruri bune și frumoase, ca să ne placă nouă, în primul rând, și apoi celorlalți, să fie o masă festivă pe cinste!  

Recomandări
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați
Stiri actuale
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați

Viscolul începe să pună mari probleme în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 de kilometri pe oră au rupt copaci și stâlpi de curent electric.

Reacția Școlii de Poliție din Câmpina, după ce un angajat ar fi încercat să violeze un elev în biroul său
Stiri actuale
Reacția Școlii de Poliție din Câmpina, după ce un angajat ar fi încercat să violeze un elev în biroul său

Un agent de serviciu al Școlii de Poliție din Câmpina, cu o vechime de peste 20 de ani în sistem, a fost arestat preventiv, după ce un elev a reclamat că l-ar fi agresat sexual.

Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați
Stiri Sanatate
Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați

Situație îngrijorătoare în spitalele de boli infecțoase din țară care au rămas fără locuri libere din cauza numărului mare de pacienți cu gripă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Decembrie 2025

32:13

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28