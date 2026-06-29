Fie că îţi doreşti o nuntă clasică, modernă, boemă sau inspirată de frumuseţea naturii, un buchet de mireasă cu trandafiri poate fi foarte uşor adaptat stilului ales.

Cel mai mare avantaj al trandafirilor este versatilitatea lor. Disponibili pe tot parcursul anului, aceştia pot fi simplu integraţi atât în buchete rotunde şi compacte, cât şi în buchete lejere, cu aspect natural.

De la nuanţe delicate de alb şi roz pudrat, până la tonuri aprinse de roşu sau mov, trandafirii oferă nelimitate posibilităţi.

Ce tipuri de trandafiri se folosesc în buchetele de mireasă?

Trandafirii clasici rămân prima opţiune datorită eleganţei şi rezistenţei lor. Sunt perfecţi pentru buchetele clasice, cu aspect ordonat şi simetric şi se găsesc într-o varietate impresionată de culori.

Pentru miresele care vor ceva mai romantic, trandafirii de grădină sunt o alegere excelentă.

Au petale bogate, parfum delicat şi un aspect spectaculos, asemănător bujorilor.

În ultimii ani, soiurile premium de trandafiri David Austin au devenit foarte apreciate în industria nunţilor datorită frumuseţii şi parfumului intens.

Soiuri precum Juliet, Keira, Patience sau Constance sunt adesea întâlnite în buchetele de lux.

De asemenea, minirosa, trandafirii cu mai multe flori mici pe aceeaşi tulpină sunt folosiţi pentru a adăuga textură buchetelor.

Semnificația culorii trandafirilor în buchetul de mireasă

Culoarea trandafirilor contribuie la povestea nunţii. Trandafirii alb şi crem simbolizează puritate, eleganţă şi noile începuturi, fiind cei mai apreciaţi.

Trandafirii roz exprimă romantism şi delicateţe şi adaugă un aspect cald şi feminin.

Nuanţele de piersică şi corai sunt perfecte pentru nunţile de vară, aducând energie şi optimism în designul floral.

Pentru nunţile din sezonul rece, trandafirii roşii creează un efect sofisticat şi dramatic, iar nuanţele de mov oferă un aer romantic şi original.

Cele mai căutate stiluri de buchete de mireasă cu trandafiri

Buchetul rotund alcătuit doar cu trandafiri este alegerea clasică. Aspectul său elegant completează perfect o rochie de mireasă tradiţională.

La polul opus se află buchetele de mireasa mixte, în care trandafirii sunt combinaţi cu ranunculus, lisianthus, bujori, eucalipt sau floarea miresei, fiind ideale pentru nunţile în stil boho.

Tot mai multe mirese aleg buchete minimaliste, realizate doar din câţiva trandafiri şi verdeaţă. Simplitatea acestora pune în valoare frumuseţea florilor şi creează un efect modern.

O alegere care rămâne mereu în tendințe

Deşi tendinţele se schimbă de la un an la altul, trandafirii rămân alegerea preferată de mirese.

Secretul succesului lor stă în varietatea impresionantă de culori pe care le oferă.

Indiferent dacă alegi un buchet alb, un buchet romatic în nuanţe pastel sau un buchet spectaculos cu trandafiri premium, această florare va aduce întotdeauna eleganţă şi rafinament în cea mai importantă zi din viaţa ta.

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În ziua nunții, fiecare detaliu contează, iar buchetul de mireasă este unul dintre cele mai importante accesorii.

La We Do WOW Flowers, viitoarele mirese pot alege dintr-o colecție variată de buchete realizate din trandafiri, bujori, cale și multe alte flori elegante, potrivite pentru diferite stiluri și tematici de nuntă.

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