Acestea sunt și motivele pentru care TUI, lider mondial în turism, continuă să își consolideze prezența pe piața din România.

După lansarea oficială din acest an și inaugurarea primei agenții fizice din București, în centrul comercial Sun Plaza, compania marchează un nou pas important prin deschiderea celei de-a doua agenții, situată pe Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 26, în centrul Capitalei. Noua locație aduce mai aproape de români serviciile și expertiza unui lider internațional în turism și reprezintă încă o etapă din planul de dezvoltare al companiei pe piața locală.

În doar câteva luni de la intrarea pe piața românească, TUI și-a extins rețeaua de colaboratori de la peste 200 de agenții partenere la peste 700 la nivel național, un indicator al încrederii de care se bucură brandul în industrie.

Consultanță personalizată pentru fiecare vacanță

Una dintre principalele diferențe pe care TUI le aduce în agențiile sale fizice este accentul pus pe consultanța personalizată. Fiecare vacanță este construită în funcție de preferințele turistului, de buget și de numărul de persoane care călătoresc, iar consultantul îl însoțește pe client pe tot parcursul procesului de rezervare.

În același timp, cei care preferă să își organizeze concediul online au acces la aceeași ofertă completă și la instrumente digitale care simplifică rezervarea.

Portofoliul TUI include peste 1.500 de pachete turistice disponibile în peste 40 de destinații din Europa sau exotice din întreaga lume, precum și peste 1.000 de hoteluri, dintre care peste 460 fac parte din grupul TUI. Printre acestea se numără branduri cunoscute precum TUI Blue, TUI Magic Life și RIU.

Suport înainte, în timpul și după vacanță

Experiența propusă de TUI nu se oprește în momentul rezervării. Prin aplicația myTUI, turiștii beneficiază de asistență disponibilă 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, atât înainte de plecare, cât și pe durata sejurului și după întoarcerea acasă.

Apartenența la Grupul TUI oferă acces la expertiză internațională, tehnologie modernă și un portofoliu propriu de hoteluri, contribuind la o experiență de călătorie mai sigură și mai bine organizată.

Vacanțe pentru toate bugetele

Oferta TUI este construită astfel încât să răspundă unor nevoi variate. Românii pot găsi atât sejururi cu prețuri de sub 500 de euro de persoană, cât și vacanțe premium All Inclusive dedicate familiilor sau celor care își doresc servicii de lux.

Compania oferă și zboruri charter directe către unele dintre cele mai căutate destinații de vacanță, precum Turcia, Grecia, Spania, Tunisia, Cipru și Egipt.

Pentru sezonul de vară 2026, în hotelurile TUI selectate, sunt disponibile și oferte dedicate familiilor, inclusiv cazare gratuită pentru copii sau reduceri de până la 80% pentru cazarea acestora.

Planuri de extindere în întreaga țară

Deschiderea celei de-a doua agenții din București face parte din strategia de dezvoltare a TUI în România. Compania intenționează să își extindă rețeaua de agenții fizice atât în centre comerciale, cât și în marile orașe ale țării, printre care Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, urmând ca ulterior să fie analizate și alte locații.

Prin această dezvoltare, TUI își propune să ofere românilor acces mai ușor la serviciile sale și la experiența acumulată de unul dintre liderii globali din industria turismului.

Fie că aleg să își planifice vacanța într-o agenție fizică sau online, turiștii beneficiază de consultanță personalizată, un portofoliu extins de destinații și hoteluri, asistență permanentă și soluții adaptate diferitelor bugete, într-un sistem care îmbină experiența umană cu tehnologia și serviciile dezvoltate la nivel internațional.