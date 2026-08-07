Potrivit hidrologilor, în aval de Porţile de Fier, în ultimele două zile, debitele au fost relativ staţionare pe sectoarele Gruia - Calafat şi Brăila - Tulcea şi în scădere pe sectorul Bechet - Vadu Oii, scrie Agerpres.

Nivelul fluviului rămâne sub media lunii august

Estimările pentru perioada 7 - 14 august arată că debitul fluviului Dunărea, pe secţiunea Baziaş, va fi staţionar la 1.400 mc/s, cu tendinţă de creştere în ultimele două zile ale intervalului până la valoarea de 1.450 mc/s, dar în continuare sub media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s.

De asemenea, în aval de Porţile de Fier, debitele vor fi relativ staţionare, cu excepţia primei părţi a intervalului, când vor fi în scădere uşoară pe sectorul Zimnicea - Tulcea.

"Menţionăm că estimările prognostice pentru secţiunea Cernavodă au un caracter orientativ, având în vedere impactul potenţial al intervenţiilor în curs din zona de confluenţă a Dunării cu braţul Bala, care pot determina reducerea semnificativă a scăderii de niveluri în această secţiune", notează INHGA.

Posibile creșteri de debite pe râurile mici

În ceea ce priveşte situaţia pe râuri, prognoza de specialitate relevă faptul că, în intervalul 8 - 14 august, debitele medii zilnice vor fi relativ staţionare, mai puţin în prima a zi, când vor fi în creştere pe unele cursuri mici de apă din centrul şi sudul ţării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării.

Totodată, sâmbătă, 8 august, sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe unele râuri mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri şi debite şi depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte.