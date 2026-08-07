Aceasta este concluzia celei mai ample cercetări europene făcute de două universități italiene pe 5.000 de copii.

Aceasta leagă starea de alertă a comunicării online, pe care o resimt copiii de 11 ani, cu o capacitate mai slabă de concentrare și o degradare treptată a randamentului școlar. Opt țări europene, printre care și România, au în analiză proiecte privind vârste-limită pentru crearea conturilor de socializare.

Născută cu fix o jumătate de secol înainte de prima rețea de socializare, bunica Maria a observat schimbări în comportamentul nepoților, în perioadele în care discută mult cu prietenii prin canalele online.

Analiza universităților din Milano și Brescia este construită pe date despre 5.200 de elevi și confirmă prin analiză statistică ceea ce părinții și profesorii constată în viața curentă - cu cât conectarea online ocupă mai mult timp din ziua copilului, cu atât randamentul școlar e perturbat.

Corespondent Știrile ProTV: „Autorii au corelat vârsta la care și-au deschis conturi pe rețele sociale - timpuriu, la 11 ani, și la 15 ani - și numărul zilnic de ore de utilizare declarat de părinți cu medile la anumite materii și notele la examene. Concluzia: cei care comunică online foarte devreme au note mai mici la matematică și citire, risc mai mare să repete anul școlar și alfabetizare funcțională inferioară. Plus că tind să ajungă la licee mai slabe. Atunci când cele două grupuri ajung la 16 ani, diferența echivalează cu 6 luni de pregătire școlară.”

Cătălin Ciupală, profesor de matematică: „Nu au notificările oprite și au senzația că trebuie să fii tot timpul conectat cu rețeaua. În loc să fie atenți un sfert de oră constant, intens, nu pot fi atenți mai mult de 7-8 minute. Duce la o lipsă de concentrare, de memorare și de înțelegere a fenomenelor.”

Interesant e că acest impact negativ asupra rezultatelor la cursuri nu apare și la limba engleză. Motivul ar fi prezența extinsă a postărilor în această limbă, cred cercetătorii. Cele mai ample studii făcute de Salvați Copiii arată că în România vârsta la care cei mici vizionează frecvent filme postate pe rețele a scăzut la 5-6 ani.

Bianca Stan, coordonator: „70% dintre copii stau peste 3 ore în spațiul online, când vorbim de o zi de școală, ceea ce le mănâncă foarte mult din timpul pe care-l alocă ulterior temelor.”

Un proiect de lege iniţiat de USR, care prevede interzicerea accesului copiilor sub 15 ani, pe reţelele de socializare a primit la final de iulie aviz favorabil şi va intra în dezbaterea Senatului la începutul noii sesiuni parlamentare.​