Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța a anunțat vineri că, în ultima perioadă, pe Autostrada Soarelui au fost găsite în mod repetat obiecte metalice confecționate artizanal, împrăștiate pe carosabil. Sunt suficient de ascuțite cât să spargă o anvelopă în mers.

Autoritățile spun că majoritatea ajung acolo din camioane încărcate neglijent, dar recunosc și că au existat cazuri în care au fost aruncate intenționat.

Obiectele pe care drumarii le strâng, de câteva zile, de pe Autostrada Soarelui sunt formate din bucăți de metal ascuțite, sudate între ele. Configurația lor face ca, indiferent de poziția în care cad, un vârf să rămână orientat în sus.

Marian Tihaia, administratorul unui atelier de reparat anvelope: „Sunt niște dispozitive confecționate expres în vederea creării penelor la anvelope. Era o practică a anilor, să spunem, după Revoluție, când vulcanizările începuseră să se extindă și, din dorința de a aduna cât mai mulți clienți, se practica așa ceva.”

La kilometrul 134, pe sensul spre mare, un șofer a văzut pericolul prea târziu. Când a tras pe dreapta, și-a dat seama că nu era singurul.

Gabriel Miu, șofer: „Am reușit să trag repede pe banda de urgență și, când m-am uitat, eram deja cu roata din spate mâncată, cauciucul era distrus, iar în față aproape la fel. A fost o tăietură doar de trei centimetri. Cred că au mai fost vreo patru-cinci mașini de-a lungul drumului.”

Soția lui spune că norocul a fost în felul în care a cedat cauciucul din față.

Ioana Miu, pasager: „Roata din față era tăiată pe mijloc, iar aerul a ieșit încet din roată și nu tot odată, nu a făcut explozie. Explozia a fost doar pe roata din spate.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța s-au sesizat după ce o turistă și-a distrus anvelopele. Femeia a trecut cu mașina peste două obiecte ascuțite. Tocmai de aceea, autoritățile patrulează constant pe Autostrada Soarelui și le cer șoferilor să fie atenți la orice obstacol.”

Andra Ivan, purtătorul de cuvânt al DRDP Constanța: „Situația a fost semnalată către Poliție, iar DRDP Constanța monitorizează permanent sectorul de drum.”

Nu toate obiectele ajung acolo intenționat. Drumarii spun că, în cele mai multe cazuri, sunt bucăți de metal căzute din camioane încărcate neglijent, mai ales din cele care transportă fier vechi. Rezultatul, pentru un șofer care rulează cu 130 la oră, este însă același.

Șofer: „Se pot întâmpla multe, adică accident chiar și în lanț. Ceea ce este aici nu este ok. Cine face așa ceva chiar nu are scrupule.”

Poliția face verificări pentru a stabili cine a aruncat obiectele pe carosabil. Până atunci, drumarii le cer șoferilor să adapteze viteza și să păstreze distanță suficientă față de mașina din față, ca să aibă timp de reacție. Iar cine vede ceva pe șosea este rugat să sune imediat la 112.