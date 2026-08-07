Estonia s-a clasat pe primul loc la nivel mondial în Rumavi Global Relocation Index, datorită infrastructurii sale bancare, oportunităților de afaceri și drepturilor de proprietate acordate persoanelor care nu sunt cetățeni ai țării, scrie Euronews.

Clasamentul este publicat anual la sfârșitul celui de-al doilea trimestru și evaluează 192 de țări, pe baza a 24 de indicatori, grupați în patru categorii: finanțe și fiscalitate, calitatea vieții și sănătate, siguranță și stabilitate, respectiv stabilire și oportunități.

Indexul folosește mai multe surse de date, precum și evaluări realizate de experți. De exemplu, pentru accesibilitatea generală a costurilor, compania independentă de consultanță Rumavi a analizat atât datele privind nivelurile prețurilor din cadrul World Bank ICP, cât și Mercer Cost of Living Survey.

Pentru stabilitatea politică au fost luate în calcul Global Peace Index 2025 și indicatorul World Bank WGI Government Effectiveness, fiecare cu o pondere de 50%.

Fiecare indicator este punctat de la 0 la 100.

De ce a ajuns Estonia pe primul loc

Estonia a primit 99 din 100 de puncte pentru monedă și infrastructura bancară, 96 pentru oportunitățile de afaceri, 82 pentru accesibilitatea locuințelor, 86 pentru spațiile verzi și 77 pentru siguranța pe stradă.

Cel mai slab rezultat al țării a fost înregistrat la capitolul confort climatic, unde Estonia a primit doar 20 de puncte din 100, din cauza iernilor reci și întunecate.

Cele mai bune țări europene pentru relocare

Cinci țări europene au ajuns în top 10 mondial. După Estonia, cea mai bine clasată țară europeană este Portugalia, care ocupă locul al patrulea.

Portugalia a obținut scoruri ridicate pentru sistemul monetar și bancar, drepturile de proprietate ale persoanelor care nu sunt cetățeni ai țării și riscul redus de conflicte. În schimb, a primit doar 48 de puncte pentru impozitul pe venit.

O altă țară baltică, Lituania, ocupă locul șase. Rumavi evidențiază în cazul său numărul mare de spații verzi și infrastructura monetară și bancară.

Topul european este completat de Cehia, pe locul nouă, și Malta, pe locul zece.

Top 10 mondial al destinațiilor pentru relocare

Estonia Singapore Malaysia Portugalia Taiwan Lituania Hong Kong Saint Kitts și Nevis Cehia Malta

Destinații pentru pensionari, nomazi digitali și familii

Clasamentul general este însoțit de clasamente separate pentru pensionari, nomazi digitali, familii și antreprenori, în cazul cărora anumiți indicatori au o pondere mai mare.

Pentru nomazii digitali, cele mai importante criterii sunt costul vieții, infrastructura digitală și impozitarea veniturilor obținute din străinătate. Posibilitatea obținerii rezidenței permanente nu este inclusă în calcul, deoarece nomazii digitali pun accent în primul rând pe flexibilitate.

În cazul pensionarilor, calitatea sistemului medical și impozitarea veniturilor din străinătate au cea mai mare importanță. Ecosistemul de start-up-uri și educația nu sunt luate în calcul pentru această categorie.

Pentru familii, siguranța pe stradă are cea mai mare pondere, urmată de educație și școlarizare, costul vieții și calitatea serviciilor medicale.

Pe baza acestor criterii, Estonia ocupă din nou primul loc pentru familii și se clasează pe locul al doilea în rândul antreprenorilor, după Singapore.

Pentru nomazii digitali, Portugalia ocupă locul al doilea la nivel mondial, după Malaysia, iar pentru pensionari se află pe locul al treilea.