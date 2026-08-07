O parte din acoperişul unui bloc din municipiul Sibiu s-a desprins, vineri seară, din cauza vântului şi a căzut pe mai multe maşini parcate, avariindu-le. Traficul rutier este închis în acea zonă.

Pompierii de la ISU Sibiu intervin, vineri seară, pe strada Valea Aurie din municipiul Sibiu, unde acoperişul unui bloc a căzut pe mai multe autoturisme parcate. Acolo au fost trimise o autospecială de stingere, una de descarcerare, un echipaj SMURD şi o autospecială de primă intervenţie, relatează News.ro.

În urma incidentului, nu sunt persoane rănite, fiind înregistrate însă pagube materiale.

”La această oră, traficul rutier este închis pe strada Valea Aurie din municipiul Sibiu, pe tronsonul cuprins între străzile Sibiel şi Poiana, după ce o parte din acoperişul unei clădiri s-a desprins şi s-a prăbuşit pe carosabil, avariind mai multe autoturisme parcate. Poliţiştii sunt prezenţi la faţa locului, au restricţionat circulaţia şi asigură măsurile de siguranţă până la înlăturarea elementelor de construcţie şi reluarea traficului în condiţii de siguranţă. Le recomandăm conducătorilor auto să evite zona şi să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

Bihor: O parte din acoperişul gării din Aleşd, smulsă de vântul puternic

O parte a acoperişului gării din Aleşd, judeţul Bihor, a fost smulsă, vineri, de vântul puternic, în timpul unei furtuni. După mai multe zile de caniculă şi secetă, zone ale judeţului s-au aflat sub Cod roşu de ploi torenţiale, relatează News.ro.

Ploile torenţiale au căzut, vineri după-amiază, în mai multe zone ale judeţului Bihor.

Una dintre cele mai afectate localităţi este oraşul Aleşd, unde a căzut şi grindină.

Potrivit jurnaliştilor locali de la alesdonline.ro, citați de News.ro, o parte din acoperişul gării din Aleşd a fost smulsă de vânt.

După ce, zilele trecute, Bihorul s-a aflat sub Cod roşu de caniculă, vineri a fost emisă o atenţionare de tip nowcasting Cod roşu de ploi torenţiale care vor acumula peste 25-30 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de 25...40 l/mp. Au fost vizate localităţile Dobreşti, Vadu Crişului, Şuncuiuş, Aştileu, Ţeţchea, Măgeşti, Vârciorog.

Braşov: Arbori dărâmaţi şi garaje inundate în urma furtunii

Pompierii militari au intervenit, vineri seara, în urma furtunii, pentru îndepărtarea unor arbori dărâmaţi şi pentru scoaterea apei din mai multe garaje inundate în municipiul Braşov şi localitatea limitrofă Sânpetru, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov, relatează Agerpres.

Astfel, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea a doi brazi, dintre care unul a căzut peste un autoturism şi altul care a fost doborât pe carosabil, în niciunul dintre aceste cazuri neînregistrându-se victime.De asemenea, în localitatea Sânpetru s-a intervenit pentru îndepărtarea unor copaci căzuţi în urma fenomenelor meteorologice de vreme severă.Totodată, pe Strada Temeliei, în municipiul Braşov, s-a intervenit pentru evacuarea apei în urma inundării unor garaje.