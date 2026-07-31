De la grădini decorate cu flori şi luminiţe, până la nunţi inspirate de vacanţele la mare, sezonul cald oferă numeroase posibilităţi pentru o nuntă cu personalitate.

Alegerea unei tematici poate fi punctul de plecare pentru întregul concept al evenimentului. Decorul, florile, meniul și atmosfera pot fi integrate într-o poveste unitară, care să reflecte stilul mirilor.

Iată 10 idei de tematici pentru o nuntă de vară.

1. Festival de vară

Transformă nunta într-un adevărat festival, cu zone de lounge, perne confortabile, luminiţe și decor boho. Poți include un colț de street food, un bar de cocktailuri și muzică live sau DJ pentru o atmosferă relaxată și plină de energie.

2. Garden Party elegant

O petrecere sofisticată în grădină este perfectă pentru o nuntă de vară. Florile albe, verdele natural și accentele aurii pot crea un decor elegant, completat de luminițe suspendate și mobilier rafinat. Este o tematică potrivită pentru o seară romantică în aer liber.

3. Nuntă inspirată de o poveste

Pentru o nuntă cu adevărat originală, poți alege o tematică de nuntă inspirată dintr-un film, o poveste sau un univers fantastic. De la Harry Potter la o lume medievală sau cinematografică, decorul poate transforma locația într-un spațiu cu totul special.

4. Apus în nuanțe calde

Inspirată de lumina spectaculoasă a apusului, această tematică folosește nuanțe de roz pudrat, piersică, corai și auriu. Dacă ceremonia are loc înainte de apus, lumina naturală va crea un decor superb pentru fotografii.

5. O zi la malul mării

Albul, albastrul și nuanțele nisipii pot aduce atmosfera unei vacanțe la mare în decorul nunții. Materialele naturale, florile delicate și cocktailurile răcoritoare completează un concept luminos și relaxat.

6. Nuntă în stil englezesc

Inspirată de grădinile britanice, această tematică pune accent pe flori de sezon, eleganță și momente relaxate în aer liber. Trandafirii și hortensiile pot fi combinate cu o petrecere în grădină, ceaiuri fine și deserturi delicate.

7. Eleganță Black & White

Combinația dintre alb și negru este ideală pentru o nuntă sofisticată și modernă. Florile albe, precum trandafirii și orhideele, pot fi puse în valoare de mobilier elegant și detalii negre, creând un decor cu un puternic impact vizual.

8. Nuntă minimalistă în natură

Dacă alegi o locație cu un peisaj spectaculos, nu ai nevoie de un decor complicat. O arcadă discretă, flori în nuanțe naturale și câteva elemente atent alese pot pune în valoare frumusețea împrejurimilor.

9. Nuntă boho

Stilul boho se potrivește perfect unei nunți de vară. Mobilierul din lemn, macrameurile, covoarele decorative, florile și ghirlandele de lumini pot transforma grădina într-un spațiu boem și relaxat.

10. O nuntă în culoarea galben

Galbenul este una dintre culorile care exprimă cel mai bine energia verii. Folosit în aranjamentele florale și în detaliile decorului, poate fi combinat cu alb, crem și verde pentru o atmosferă veselă și optimistă.

De ce să alegi un wedding planner?

O nuntă tematică presupune coordonarea multor detalii, de la decor și flori până la alegerea furnizorilor și organizarea programului. O echipă de wedding planning, precum We Do WOW Events, coordonată de Carmen Ioniță, te poate ajuta să transformi ideea aleasă într-un concept coerent și să gestioneze fiecare etapă a evenimentului.

Indiferent dacă alegi o nuntă boho în mijlocul naturii, o petrecere elegantă în grădină sau un concept inspirat dintr-o poveste, o tematică bine aleasă poate transforma nunta de vară într-o experiență de neuitat pentru voi și invitații voștri.