Carmen Șerban a căzut cu mașina în craterul uriaș apărut în București: „Am crezut că mi s-a zdrobit mașina”. FOTO & VIDEO

Incidentul a avut loc după ce o porțiune din carosabil s-a surpat brusc, formându-se o groapă de dimensiuni mari pe una dintre arterele importante ale Capitalei.

Joi după-amiază, 6 august, asfaltul de pe Bulevardul Eroilor s-a prăbușit, iar în partea carosabilă s-a format un crater adânc. Autoritățile au solicitat intervenția companiei Apa Nova pentru verificări, iar ulterior traficul în zonă a fost restricționat.

Primăria Capitalei a anunțat că intervențiile pentru remedierea situației urmau să fie finalizate până în dimineața următoare.