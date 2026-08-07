Carmen Șerban a căzut cu mașina în craterul uriaș apărut în București: „Am crezut că mi s-a zdrobit mașina”. FOTO & VIDEO

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Cântăreața Carmen Șerban a ajuns cu mașina în craterul apărut joi pe Bulevardul Eroilor din București. Artista a povestit pe pagina sa de Facebook că a scăpat nevătămată, însă autoturismul a suferit defecțiuni.

autor
Mihaela Ivăncică

Incidentul a avut loc după ce o porțiune din carosabil s-a surpat brusc, formându-se o groapă de dimensiuni mari pe una dintre arterele importante ale Capitalei.

Joi după-amiază, 6 august, asfaltul de pe Bulevardul Eroilor s-a prăbușit, iar în partea carosabilă s-a format un crater adânc. Autoritățile au solicitat intervenția companiei Apa Nova pentru verificări, iar ulterior traficul în zonă a fost restricționat.

Primăria Capitalei a anunțat că intervențiile pentru remedierea situației urmau să fie finalizate până în dimineața următoare.

Artista spune că a ieșit rapid din groapă

Carmen Șerban a relatat că a ajuns cu roțile din partea stângă a autoturismului în crater, însă a reușit să iasă după câteva secunde. Cântăreața a precizat că, inițial, a crezut că mașina a fost grav avariată.

„Am căzut în groapa asta … nu mă întrebați cum am ieșit că nu știu. M-am întors pe sens invers pentru ca să filmez groapa… după ce am trecut prin ea. Am trecut cu ambele roți de pe partea stângă prin ea și am crezut că mi s-a zdrobit mașina. Am călcat cu roțile din stânga mașinii… a căzut mașina și am ieșit într-o secundă… trage stânga rău, acum. Trebuie s-o duc în service. Din fericire eu sunt bine și o să merg în seara asta la un mecanic să verific mașina pe dedesubt. M-am speriat foarte tare dar îi mulțumesc Lui Dumnezeu că e doar atât”, a scris Carmen Șerban pe pagina sa de Facebook.

Artista a publicat și imagini cu zona în care s-a produs surparea, menționând că incidentul a avut loc la câteva sute de metri de Palatul Cotroceni.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: crater, bucuresti,

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