Astfel, se încearcă redirecționarea cursului Dunării pe vechiul său braț spre Cernavodă, acolo unde centrala nucleară are nevoie de apă pentru sistemele de răcire ale reactorului 2. Numai așa poate funcționa în continuare, ca să asigure o cantitate importantă de energie electrică în sistemul național.

La ora 14:30 s-a dat dispoziția de marș, iar cele două barje au fost puse în mișcare. În timp ce un împingător de mari dimensiuni le ducea în aval, alte două mai mici le însoțeau.

Corespondent PROTV: „Pentru manevra de aliniere a celor două barje pe direcția stabilită în urma măsurătorilor și marcată cu balize, în zonă au fost trimiși trei comandanți de împingătoare de la Navrom, toți cu experiență. Organizatorii operațiunii de scufundare au vrut ca această încercare să fie și cea care garantează succesul misiunii.”

Ulterior, pompierii de la ISU Constanța au montat motopompele și furtunurile cu care s-au inundat camerele etanșe ale celor două barje. Operațiunea de scufundare a unor barje implică întotdeauna riscuri – o spune chiar unul dintre specialiștii care au mai participat la astfel de proceduri.

Cornel Ene, specialist în operațiuni navale: „Această barjă, atunci când va fi imersată cu apă și se va scufunda, presiunea curentului o poate muta din poziția stabilită prin proiect”.

Reporter: Și atunci își pierde efectul?

Cornel Ene, specialist în operațiuni navale: „Efectul nu mai este sută la sută – efectul poate să fie 90 la sută – dar esențial este să nu se întâmple acest lucru. Din acest motiv, atât cei care operează împingătoarele, adică de la comandant și până la marinari, toată lumea a fost instruită și știu ce au de făcut.”

Inundarea barjelor și, implicit, scufundarea s-a făcut treptat și controlat pentru a se evita riscul răsturnării navelor. În timp ce barjele erau scufundate, coordonatorii operațiunii supravegheau totul de la bordul unei șalupe.

Corespondent PROTV: „Ca să crească și mai mult debitul spre Cernavodă, specialiștii au decis ca de astăzi, la intrarea pe brațul Dunării, să fie săpat un canal de captare, care va avea adâncimea de 8 metri, lățimea de 45 de metri și lungimea de 300 de metri.”

Între timp, Dunărea a crescut cu 6 centimetri în ultimele 3 zile în dreptul centralei nucleareelectrice de la Paks, în Ungaria, conform datelor hidrologilor maghiari.

La noi, debitul Dunării la intrarea în țară are 1.400 mc/s și se va menține la această valoare pe parcursul întregii săptămâni, urmând o perioadă de stagnare, spun specialiștii.

Începând cu 13 august, debitul va crește cu 50 mc/s mai mult decât în perioada precedentă.

Ana-Maria Agiu, Apele Române: „Nivelul Dunării la Cernavodă este astăzi de minus 218 cm, practic la același nivel în care se situa și în data de 3 august – ceea ce înseamnă un câștig de cel puțin 4 zile.”

Între timp, autoritățile continuă lucrările pentru redirecționarea unei părți din debit spre Dunărea Veche. Celelalte două barje ar urma să fie scufundate la sfârșitul acestei săptămâni, pentru realizarea celui de-al doilea dig artificial, menit să reducă debitul pe brațul Bala și să direcționeze mai multă apă spre Dunărea Veche.

Corespondent PROTV: „Operațiunea de scufundare care a debutat la ora 14:30 este în plină desfășurare. De altfel, inundarea camerelor etanșe a început acum trei ore și se face extrem de minuțios, lent și controlat. Și asta pentru că nimeni nu vrea să riște. Însă un lucru este cert: aproape trei sferturi din cele două barje sunt deja sub apă, iar după ultimele estimări, această scufundare a primelor două barje ar mai putea dura vreo două, poate trei ore. Așa că ultima palmă din puntea superioară a barjelor ar putea ajunge sub apă după asfințitul soarelui. Toată lumea este extrem de atentă cu această operațiune atât de importantă, pentru că reușita ei va asigura practic acest dig atât de așteptat și de important pentru redirecționarea cursului Dunării pe vechiul braț și, implicit, trimiterea unei cantități mult mai mari de apă către Cernavodă. De altfel, de reușita acestei operațiuni depinde inclusiv cea de-a doua scufundare a celorlalte două barje, la o distanță de aproximativ 300 de metri în amonte – o operațiune care ar fi programată pentru mâine dimineață. Așadar, sunt momente extrem de importante în economia acestor zile atât de tensionate, zile în care, iată, s-au luat nenumărate decizii, s-au adoptat soluții tehnice până la cea finală privind plasarea și scufundarea celor două barje în zona pe care o vedeți chiar în aceste momente, surprinsă din dronă.”