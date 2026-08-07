Fie că este vorba despre drone sau alte aparate de zbor, reacția trebuie să fie imediată. La Baza Aeriană Borcea, un exercițiu demonstrativ a reconstituit fiecare etapă a unei astfel de intervenții.

Când radarul detectează un obiect care se apropie de spațiul aerian al României, câteva secunde pot fi decisive. La Baza Aeriană de la Borcea, alarma declanșează o procedură extrem de rapidă.

Corespondent ProTV: „Pilotul se pregătește și are la dispoziție maxim 15 minute – conform standardelor NATO – de la declanșarea alarmei până la decolarea aeronavei.”

Tehnicienii sunt cei care fac ultimele verificări ale aparatelor de zbor, iar într-o misiune de Poliție Aeriană zboară mereu două aeronave de luptă.

Marius Vlăsceanu – maistru: „Într-un timp extrem de scurt trebuie să verificăm funcționalitatea motorului, funcționalitatea sistemelor de navigabilitate, sistemelor de urgență.”

Ajuns în aer, pilotul are o responsabilitate uriașă. Doborârea țintei, odată primită comanda, ține de foarte mulți factori, și totul trebuie făcut cu precizie.

Marius Robuleț, șef de stat major: „Este nevoie de doi piloți, inclusiv în momentul în care se lansează – ca un pilot să îl asiste pe cel de-al doilea, unul să încadreze ținta, celălalt să lanseze, să îl ajute.”

Cmdr. Mihăiță Marin, pilot: „Avem nevoie de foarte multe condiții, care țin de înălțimea de zbor a dronei, de condițiile meteo – să o putem vedea și identifica – de condițiile de la sol pentru evitarea potențialelor pagube colaterale. Amenințarea se adaptează, iar tu trebuie să vii cu o armă care să facă față. Problema este că, de cele mai multe ori, amenințările se adaptează mai repede decât armele.”

Astfel de exerciții sunt parte importantă a pregătirii pentru situații care, în ultimele luni, au devenit realitate.

Corespondent PROTV: „Din 2023, Baza Aeriană Borcea a devenit și o școală pentru pregătirea piloților români, dar și ucraineni, odată cu înființarea Centrului European de Instruire F-16. Și asta pentru că de aici sunt executate misiuni de Poliție Aeriană, dar și misiuni în sprijinul forțelor aliate, pentru protejarea flancului sud-estic al NATO.”

Reușitele piloților noștri de F-16 au fost recunoscute la nivel internațional pentru prima dată în luna mai, când un echipaj românesc a doborât o dronă în Estonia. Mai apoi, în țară, în luna iulie, piloții și-au dovedit din nou priceperea când au interceptat și eliminat alte trei aparate de zbor care intraseră în spațiul nostru aerian.