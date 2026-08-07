Adolescenta a căzut joi în lanțul muntos Latemar din Tirolul de Sud, într-o zonă stâncoasă, la peste 2.500 de metri altitudine, potrivit Agerpres.

Familia, originară din Republica Cehă, se afla în vacanță în Dolomiți.

Fata ar fi alunecat, și-a pierdut echilibrul și a căzut în gol aproximativ 90 de metri, în fața părinților ei.

Salvamontiștii au anunțat că victima a murit pe loc. Trupul său a fost ulterior transportat în vale cu elicopterul.

„A fost una dintre acele misiuni pe care nu ți-ai dori niciodată să le îndeplinești”, a declarat unul dintre salvatori pentru agenția italiană de presă ANSA.

Masivul Latemar este situat la granița dintre Tirolul de Sud și regiunea vecină Trentino. Vârful său cel mai înalt, Turnul Diamantidi, are o altitudine maximă de 2.842 de metri.

Fata și familia sa se aflau într-o drumeție pe un traseu din apropierea cabanei montane Torre di Pisa, situată la o altitudine de aproape 2.700 de metri.