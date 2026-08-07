Două structuri uriașe îngropate sub nisipuri au fost descoperite lângă Piramida Roșie, întinzându-se pe o întreagă vale și asemănându-se mai degrabă cu baraje colosale decât cu drumuri. Piramida Roșie este situată la aproximativ 15-25 de mile sud de Cairo, arată Daily Mail.

Timp de decenii, formațiunile misterioase au fost interpretate ca un traseu de transport al pietrei și ca o ridicare naturală a reliefului. Dar un nou studiu susține că acestea au făcut parte dintr-o rețea hidraulică sofisticată concepută pentru a capta apele de la inundații, de a reține sedimentele și a regla fluxul acestora.

Sistemul propus include două baraje, un rezervor, un canal de deviere și ceea ce ar putea fi cel mai vechi deversor triunghiular avansat cunoscut din Egiptul antic.

Cercetătorii cred că apa controlată ar fi putut ajuta la transportul încărcăturilor grele lângă piramidă, asigurând în același timp apă pentru muncitorii care, pregăteau mortarul și protejând zona de construcție a piramidelor din Egipt de inundații violente.

Inginerie complexă acum 4.500 de ani

Dacă se confirmă, descoperirea ar putea dezvălui că egiptenii stăpâneau ingineria complexă a apei acum aproximativ 4.500 de ani, în vremurile în care faraonul Sneferu transforma Dahshur într-un șantier monumental.

Cu toate acestea, structurile nu au fost niciodată săpate sau datate cu certitudine, ceea ce înseamnă că legătura lor cu Piramida Roșie rămâne o teorie extraordinară, dar neconfirmată.

Piramida Roșie din Dahshur, Egipt, are aproximativ 4.600 de ani.

A fost construită în jurul anului 2590 î.Hr., în timpul domniei faraonului Sneferu din Dinastia a IV-a a Vechiului Regat Egiptean. Cele două formațiuni traversează Wadi Dahshur, la sud-vest de piramidă, extinzându-se pe aproximativ 600–700 de metri de la o parte la alta a văii.

Faraonul Sneferu este tatăl lui Khufu, cel care a comandat construcția Marii Piramide.

Fiecare sistem nou identificat este ancorat în versanții opuși și are un profil trapezoidal larg, asemănător unui baraj de pământ și piatră.

Puterea și controlul apei

Reconstrucțiile topografice indică faptul că structurile au aproximativ 15–30 de metri lățime la bază și se ridică încă la aproximativ 6–7 metri deasupra nivelului actual al văii, în ciuda faptului că o mare parte a peisajului este îngropată sub nisip adus de vânt.

Poziția lor oferă unul dintre cele mai puternice argumente că au fost destinate controlului apei.

În loc să urmeze un traseu natural prin vale, ambele structuri taie direct calea de drenaj a acesteia, exact acolo unde ar fi plasate bariere pentru a încetini sau reține apele de inundație.

Cu toate acestea, structurile nu au fost niciodată săpate sau datate cu certitudine, ceea ce înseamnă că legătura lor cu Piramida Roșie rămâne o teorie extraordinară, dar neconfirmată.

Cercetătorii anteriori au interpretat formațiunea estică ca un drum folosit pentru a transporta calcarul către Piramida Roșie, în timp ce structura vestică era uneori considerată o ridicare naturală.

Cum funcționa sistemul

Cea mai recentă analiză, publicată în „Nature” și condusă de Universitatea din Cairo, propune în schimb ca cele două să fi funcționat împreună ca un sistem de gestionare a apei și sedimentelor în două etape.

Structura din amonte ar fi putut funcționa ca un baraj de reținere, încetinind inundațiile bruște, astfel încât rocile, nisipul și sedimentele în suspensie să se poată depune înainte ca apa să continue în aval.

Apa mai curată ar fi putut apoi curge către a doua formațiune, care ar fi putut servi ca baraj principal de retenție.

Zona dintre ele ar fi creat un rezervor intermediar care acoperea aproximativ 8,5 hectare și capabil să rețină aproximativ 231.000 de metri cubi de apă.

Deoarece o mare parte din acest bazin este acum umplut cu nisip, cercetătorii au spus că capacitatea sa inițială ar fi putut fi considerabil mai mare și ar fi putut ajunge la dublul acestei estimări.

Reținerea temporară a apei între baraje ar fi redus forța sa distructivă, ar fi protejat canalele din aval de eroziune și le-ar fi împiedicat să se înfunde rapid cu sedimente.

Această protecție ar fi fost deosebit de valoroasă la Dahshur, unde inundațiile bruște puteau sfâșia terenul moale de calcar și marnă.

Cea mai remarcabilă parte a sistemului propus se află în centrul structurii vestice.

Deversorul „cioc de rață”

Imaginile din satelit și fotografiile aeriene istorice dezvăluie o secțiune mare în zigzag sau triunghiulară pe care cercetătorii au spus că nu are sens ca parte a unui drum sau a unei rampe de transport.

Ei au identificat-o ca un posibil deversor „cioc de rață”, o structură de preaplin concepută pentru a evacua mai multă apă decât o barieră dreaptă care ocupă aceeași lățime.

Forma sa triunghiulară ar fi crescut lungimea totală pe care apa ar fi putut să scape, permițând barajului să elibereze un volum mult mai mare înainte ca rezervorul să atingă niveluri periculoase.

Deversorul avea o lungime totală a crestei de aproximativ aproximativ 200 de metri și o înălțime estimată de aproximativ 4–7 metri, cu un unghi de deschidere de aproximativ 70-75 de grade.

Calculele hidraulice sugerează că ar fi putut elibera de mai mult de două ori mai multă apă decât un deversor drept care se întinde pe aceeași secțiune a văii.

Această capacitate suplimentară ar fi redus riscul ca apa de inundație să se reverse necontrolat peste vârful barajului, o cauză majoră a prăbușirii.

Niciun deversor de tip „cioc de rață” identificat cu certitudine nu a fost documentat anterior în Egiptul antic.

Dacă săpăturile confirmă atât scopul, cât și vechimea sa, caracteristica Dahshur ar putea reprezenta o utilizare excepțional de timpurie a principiului ingineresc. Designul ar putea sugera, de asemenea, că inginerii egipteni antici învățau din dezastre.

Sadd el-Kafara, considerat pe scară largă unul dintre cele mai vechi mari baraje din lume, se află la mai puțin de 19,3 kilometri est de Dahshur și a fost construit în aproximativ aceeași perioadă largă.

Acesta a fost în cele din urmă distrus de o inundație puternică, iar cercetătorii au sugerat de mult timp că a eșuat pentru că nu avea un deversor suficient pentru a elibera în siguranță debitele extreme.

Deversorul triunghiular propus la Dahshur ar fi abordat această slăbiciune precisă prin creșterea capacității de evacuare, reducând presiunea asupra barajului și diminuând pericolul ca apa să îl depășească.

Studiul ridică cu prudență posibilitatea ca inginerii egipteni să fi rafinat înțelegerea controlului inundațiilor prin experiență, deși nu există nicio dovadă că constructorii de la Dahshur au abordat direct eșecul anterior.

Sistemul hidraulic ar fi putut include, de asemenea, un canal lung de deviere care trecea pe lângă Piramida Roșie.

Studiile istorice indică faptul că o secțiune dreaptă se întindea pe aproximativ aproximativ 600–800 de metri paralel cu partea vestică a monumentului, înainte de a se întoarce spre est și de a trece la aproximativ aproximativ 40–50 de metri de acesta.

Traseul său complet s-ar fi putut întinde pe aproximativ 1 km înainte de a se reconecta cu un wadi antic și cu rețeaua mai largă de drenaj de pe malul Nilului.

Canalul era situat la aproximativ 39,6 metri deasupra Văii Nilului, ceea ce înseamnă că bărcile nu ar fi putut naviga direct de pe râu la piramidă și ar fi fost încă necesare rampe pentru a ridica materialele de la porturile inferioare.

Materialele, transportate cu barje

Odată ce apa ajungea pe platou, însă, cercetătorii sugerează că șlepuri mici sau barje pe apă ar fi putut transporta încărcături grele pe un teren relativ plat. Apa ar fi putut, de asemenea, să aprovizioneze muncitorii și animalele, să fie folosită pentru pregătirea mortarului și să ajute la suprimarea prafului în jurul șantierului.

Ar fi putut servi și unui scop defensiv, protejând drumul de acces și portul Piramidei Înclinate din apropiere de inundații bruște și acumularea de sedimente.

Cercetătorii nu susțin că prin energia apei sau șlepuri egiptenii au construit, cu certitudine, Piramida Roșie.

Cum au fost construite piramidele emblematice ale Egiptului antic a fost mult timp un mister, dar un nou studiu a sugerat că barajele au fost folosite pentru a transporta cu ușurință materialul.

În schimb, ei propun că gestionarea apei a format o parte a unui sistem logistic mai larg care sprijinea activitatea din jurul monumentului.

Deși Dahshur este acum un deșert, peisajul nu a fost întotdeauna atât de uscat pe cât pare astăzi. Dovezile paleoclimatice indică faptul că Egiptul timpuriu al Vechiului Regat a cunoscut mai multe precipitații și o variabilitate ambientală mai mare, permițând văilor care erau uscate pentru cea mai mare parte a anului să transporte fluxuri puternice după furtuni intense.

Bazinul hidrografic imediat al Dahshurului era relativ mic, dar scurgerile ar fi putut fi redirecționate din sistemul de drenaj mult mai mare Wadi Taflah.

Dacă această conexiune a existat, ar fi putut extinde zona efectivă de colectare de la doar câteva mile pătrate la cel puțin aproximativ 101 de kilometri pătrați – și potențial până la aproximativ 399 de kilometri pătrați.

Rețeaua propusă nu ar fi creat un râu permanent. În schimb, ar fi putut capta ploile sezoniere și inundațiile bruște scurte și violente, transformând un pericol imprevizibil într-o resursă controlată.

Deocamdată, interpretarea se bazează în principal pe imagini din satelit, hărți istorice, fotografii aeriene, modele de teren și calcule hidraulice. O mare parte a sitului se află într-o zonă militară restricționată, iar arheologii nu au săpat niciodată structurile pentru a stabili cine le-a construit sau când.

Cercetătorii ar trebui să descopere nuclee inginerești, protecție împotriva eroziunii din piatră, sedimente depuse de apă sau material de construcție databil pentru a confirma teoria barajului. Ei trebuie, de asemenea, să determine dacă canalul propus era conectat fizic la structura vestică.

Până atunci, rămâne posibil ca formațiunile să fi fost create înainte de Piramida Roșie, în timpul construcției acesteia sau la secole după aceea.