HUAWEI a creat un astfel de gadget. Este vorba despre noua tabletă MatePad Pro Max, gândită pentru a reduce la minimum limitările impuse utilizatorilor, lăsând mai mult spațiu ideilor și posibilităților de a le pune în practică. Tableta este disponibilă acum în magazinul online HUAWEI Store.

Concepută pentru a-ți oferi o experiență de lucru mobilă de nivel profesional, HUAWEI MatePad Pro Max susține productivitatea și creativitatea prin fiecare dintre caracteristicile sale.

O tabletă subțire, ușoară, rezistentă și mereu la îndemâna ta

Experiența de lucru mobilă înseamnă, în primul rând, să poți purta cu ușurință tableta oricând, în geantă sau în rucsac. Având la bază noua arhitectură HUAWEI Cloud Falcon, MatePad Pro Max PaperMatte Edition are o greutate de 509 g și o grosime de doar 4,7 mm. Cu aceste dimensiuni, este cea mai subțire și mai ușoară din categoria tabletelor de 13 inci+.

Asta înseamnă că poți lua tableta cu tine oriunde: în zilele când mergi la birou, în bagajul de mână din avion sau chiar în geanta de plajă. În plus, chiar dacă este un dispozitiv ultra-subțire, MatePad Pro Max este o tabletă extrem de rezistentă, datorită carcasei din aliaj de aluminiu și structurii sale interioare minimaliste.

Durabilitatea sa generală este recunoscută oficial de autoritățile din domeniu, HUAWEI MatePad Pro Max fiind prima tabletă din industrie care a primit certificarea TÜV Rheinland Ultra-thin Bending Resistance.

MatePad Pro Max vine în două variante de culoare: nuanța clasică Space Gray și Blue, cu inovația inovator Luminous Finish, care amintește de efectele vizuale care apar la suprafața apei sub razele soarelui.

Ecran mare, claritate înaltă și confort vizual

O experiență vizuală captivantă este oferită și de ecranul OLED flexibil PaperMatte de 13,2" cu rezoluție 3K. Renunțând la compromisul dintre ramele înguste și decupajele lungi, display-ul noii tablete HUAWEI are rame ultra-subțiri de 3,55 mm, în timp ce raportul ecran-corp este de 94%.

Claritatea afișajului a fost îmbunătățită față de versiunile anterioare printr-un proces de gravare la nivel nano de înaltă precizie. Cu o luminozitate maximă de până la 1.600 niți, pe ecranul noii MatePad Pro Max, zonele luminoase apar mai strălucitoare, iar umbrele mai profunde, astfel că imaginile redate sunt vii și bine definite, chiar și în condiții de lumina ambientală puternică.

Imaginile foarte clare și realiste nu înseamnă însă oboseală pentru ochi. Tableta are certificarea TÜV Rheinland Full Care Display 5.0, ceea ce garantează confortul ocular superior pentru utilizatori.

Tableta care te ajută să îți îmbunătățești productivitatea

Dincolo de caracteristicile tehnice, care îți oferă o experiență de utilizare extrem de confortabilă, cu HUAWEI MatePad Pro Max ai parte de un nivel de productivitate similar unui PC. Dacă lucrezi simultan la mai multe proiecte, funcția Live-Multitask este soluția smart care îți permite să ai în față până trei aplicații deschise în același timp, în trei ferestre. Poți comuta rapid între ele, astfel că ritmul tău de lucru va fi îmbunătățit semnificativ.

Pentru o interacțiune mai ușoară, poți folosi tableta împreună cu tastatura HUAWEI Glide. Aceasta are un design subțire și minimalist, cântărește doar 439 g, include un slot pentru stylus și este prevăzută cu un touchpad full-area, care suportă click-uri pe întreaga zonă. Un accesoriu foarte util este și husa Folio Cover, care suportă atât orientarea landscape, cât și portret, adaptându-se nevoilor tale creative sau profesionale.

Cum îți susține creativitatea HUAWEI MatePad Pro Max?

Când vine vorba despre creativitate, HUAWEI MatePad Pro Max îți propune o variantă îmbunătățită a aplicației proprii GoPaint. Aceasta se remarcă prin funcționalități de nivel profesional, precum Intelligent Color Card – cu ajutorul căreia poți extrage culori din orice imagine și genera o paletă pentru noi creații, Animation – prin care desenele pot prinde viață cadru cu cadru, sau Fluid Brush și Splatter Brush – care îți permit să experimentezi tipuri diferite de pensule.

Și aplicația HUAWEI Notes a fost actualizată cu funcționalități mai inteligente și mai captivante. Document Import acceptă importarea de documente Word și fișiere PPT, iar AI Handwriting Enhancement te ajută să îmbunătățești rapid scrisul de mână, astfel încât te vei putea concentra mai mult pe alte activități, precum crearea de conținut.

Sunete profunde, imagini ultra-HD și baterie puternică

HUAWEI MatePad Pro Max este o tabletă puternică, ce îți poate susține sesiunile intense de lucru pentru că înregistrează o performanță generală cu 20% mai mare și o disipare a căldurii cu 30% mai eficientă față de modelul HUAWEI MatePad Pro 13,2" 2025.

În ceea ce privește sunetul, tableta dispune de un sistem audio cu șase difuzoare și un modul inovator de bas cu patru drivere. Fie că asculți muzică sau vizionezi conținut în streaming, te poți bucura de un bas profund, voci clare și un sunet echilibrat pe toate frecvențele, ceea ce transformă tableta într-o boxă portabilă cu ecran.

HUAWEI MatePad Pro Max este dotată și cu o cameră principală ultra-HD de 50 MP, alături de o cameră True-Color, care îmbunătățește precizia culorilor cu 120% față de modelul anterior.

Noua tabletă HUAWEI are o baterie de 9.760 mAh cu anod cu conținut ridicat de siliciu, care poate susține până la 13,6 ore de redare video locală.

Intră în HUAWEI Store și descoperă ce beneficii ai dacă achiziționezi MatePad Pro Max

HUAWEI MatePad Pro Max este disponibilă în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor autorizați. Tableta poate fi achiziționată la prețul de 5.999 lei pentru varianta MatePad Pro Max 12+256 GB, care include o husă Folio Cover și cadou HUAWEI M-Pencil Pro, respectiv la 6.999 lei pentru varianta MatePad Pro Max 12+512 GB, care include o tastatură, un mouse și HUAWEI M-Pencil Pro. La achiziția direct din HUAWEI Store, în perioada 14 iulie-17 august 2026, utilizatorii beneficiază de o reducere de 1.000 lei, primesc 10 x HUAWEI Points și serviciul HUAWEI Care+.