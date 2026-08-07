Vibrația zilei este 8 și poate o să cheltuim cu măsură banii.

Horoscop 8 august 2026 – LEU

O să luați parte la o sărbătoare în familie, poate fi ziua voastră de naștere sau alt motiv de ciocnit o cupă de șampanie și o să vă bucurați de revederea unor oameni dragi. O să vă caute cineva căruia i-ați fi lipsit și o să petreceți o zi minunată împreună, sau poate două, dacă plecați pe undeva.

Horoscop 8 august 2026 – FECIOARĂ

Sunt evenimente la care vreți și voi să ajungeți și o să-i luați pe prieteni să profitați de timpul liber comun, să vă recreați, că în timpul săptămânii sunteți ocupați până peste cap. O să rulați niște bani ca să vă puteți mișca și o să-i faceți fericiți și pe ai voștri, că le-ați promis că ieșiți.

Horoscop 8 august 2026 – BALANȚĂ

Prietenii sunt în jurul vostru și o să vă faceți program de ieșit pe la mondenități, că aveți nevoie de un refresh după o perioadă mai agitată. E cineva care speră la o împăcare și să fiți din nou împreună, iar dacă găsiți de cuviință și omul s-a schimbat în bine, îi spuneți ce ați decis.

Horoscop 8 august 2026 – SCORPION

O să vă dați întâlnire la cafea cu niște posibili parteneri de afaceri, ca să luați în discuție un proiect care v-ar avantaja și vedeți ce iese. O să ieșiți pe la mondenități, o să faceți mișcare, că aveți mai multe pe ordinea de zi și vreți să profitați din plin.

Horoscop 8 august 2026 – SĂGETĂTOR

Se poate să plecați într-o excursie și să rămâneți și mâine, dacă n-aveți treburi pe-acasă, obligații. Poate fi și un team building, care să vă destindă. E posibil să vă pice cineva cu tronc și să se întrevadă o relație trainică.

Horoscop 8 august 2026 – CAPRICORN

Se poate să fiți invitați la o cununie civilă sau religioasă, prin țară, pe undeva, și să fie distracție, să faceți noi cunoștințe. Poate vă e greu să faceți voi primul pas spre împăcare cu ființa de care sunteți atașați sufletește, dar încurajați-o pe ea, măcar să îndrăznească.

Horoscop 8 august 2026 – VĂRSĂTOR

E rost de distracție, poate-l sărbătoriți pe unul dintre ai voștri sau vă duceți la un eveniment de ținută și o să fie o atmosferă specială. Se poate să întâlniți pe cineva care să vă fascineze de la prima vedere și, dacă sunteți în căutarea cuiva care să vă completeze sufletește, o să dați curs poveștii.

Horoscop 8 august 2026 – PEȘTI

Ați putea relua o preocupare de timp liber, un sport, ceva care să vă dezmorțească, să fiți în formă de competiție. Poate vă faceți de lucru și pe-acasă, dar vă dați întâlnire și cu partenerii pentru o plimbare la șosea.

Horoscop 8 august 2026 – BERBEC

Se poate să vă ia prietenii să plecați într-o excursie și să rămâneți și mâine, dacă n-aveți urgențe pe-acasă, musafiri anunțați cu ceva timp în urmă și pe care nu-i mai puteți contramanda. O să treceți în revistă evenimentele de sezon și le mai faceți câte o vizită și celor care v-au tot invitat în ultima vreme.

Horoscop 8 august 2026 – TAUR

O să scoateți din banii puși deoparte să le oferiți alor voștri o plimbare în oraș, o masă la o terasă și încă multe altele. O să vă bucurați de o veste bună, de o prezență agreabilă și o să fie revigorant.

Horoscop 8 august 2026 – GEMENI

Se poate să fie un eveniment în familie, nașterea sau botezul unui copil, o aniversare și or să vină rude, prieteni, să celebrați momentul. Se poate să fiți invitați la o logodnă, la o cununie religioasă și să fie un moment emoționant.

Horoscop 8 august 2026 – RAC

O să faceți monetarul, vedeți cum stați cu finanțele înainte de a porni la drum, că aveți chef, poate, de o plimbare la malul mării sau la munte. O să vă ia cineva într-o plimbare și o să vă refaceți starea de spirit, să vă destindeți.