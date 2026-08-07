Scăderea nivelului Dunării a afectat funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, care și-a redus producția din cauza debitului foarte scăzut al fluviului.

Apa utilizată pentru răcirea sistemelor CNE Cernavodă este prelevată din Dunăre prin intermediul Canalului Dunăre-Marea Neagră. Apa ajunge în bazinul de distribuție al centralei și, după curățarea mecanică și pompare, asigură răcirea condensatoarelor turbinelor Unităților 1 și 2, precum și a unor schimbătoare de căldură din cele două unități nucleare, potrivit Raportului de sustenabilitate al Nuclearelectrica.

Centrala nucleară de la Kozlodui funcționează în conformitate cu programul de producție a energiei electrice pentru că folosește un alt sistem comparativ cu cel al centralei nucleare de la Cernavodă. Astfel că, apa Dunării este folosită doar pentru răcirea condensatoarelor, nu a reactoarelor. Alimentarea cu apă este asigurată de o stație proprie de pompare, proiectată pentru a funcționa în siguranță chiar și la niveluri scăzute ale fluviului, cu monitorizare automată permanentă a nivelului apei.

Având în vedere nivelul scăzut al Dunării, la Centrala Nucleară Kozlodui a fost înființat, la începutul lunii iulie 2026, un grup operativ special pentru gestionarea situației, potrivit kznpp.org.

A fost elaborat un program care include toate măsurile necesare pentru a asigura funcționarea sigură și fiabilă a unităților centralei în condițiile unei scăderi prelungite a nivelului fluviului.

Este menținută o comunicare permanentă cu Agenția Executivă „Explorarea și Întreținerea Dunării” privind evoluția nivelului apei.

Nivelurile măsurate în ultimele zile sunt la valori record pentru ultimele decenii și sunt cauzate de o serie de valuri de căldură și de precipitațiile minime raportate în Europa de Vest și Centrală, unde se află cea mai mare parte a bazinului hidrografic al Dunării.

Exporturi record de electricitate în Bulgaria

„Nu am mai văzut niciodată un astfel de miracol - atingem 32-33 de mii de megawați-oră de export pe zi”, a declarat Dimitar Zarchev, directorul Departamentului Central de Dispecerizare al Operatorului Sistemului Electric, referindu-se la situația de pe piața energetică din Bulgaria și din regiune, după ce producția centralelor nucleare de la Paks (Ungaria) și Cernavodă (România) a fost limitată din cauza nivelului record de scăzut al Dunării.

În același timp, au existat cereri de capacitate transfrontalieră și de achiziții de energie din Bulgaria din partea comercianților maghiari și români pentru 3.500-4.000 MW, iar oportunitățile de export au fost utilizate la maximum.

Funcționarea Centralei Nucleare Kozlodui la nivelul programat

În prezent, sarcina de funcționare a celor două unități ale Centralei Nucleare Kozlodui este în conformitate cu programul de producție a energiei electrice.

Apa Dunării este utilizată pentru răcirea aburului în condensatoarele amplasate în partea convențională a centralei și nu este utilizată pentru răcirea reactoarelor nucleare.

Alimentarea continuă cu apă este asigurată prin propria stație de pompare de mal a centralei, construită într-un golf adânc al fluviului și proiectată pe baza datelor rezultate din studiile efectuate timp de un secol asupra variațiilor nivelului Dunării.

Aceasta asigură funcționarea stabilă a tuturor instalațiilor chiar și atunci când nivelul fluviului este scăzut. În fața stației de pompare de mal există un sistem automatizat de măsurare continuă a nivelului apei.

Sistemele de răcire ale Kozlodui

Răcirea reactoarelor și a combustibilului din bazinele de stocare a combustibilului se realizează prin sisteme de siguranță separate, independente de scăderea nivelului Dunării, potrivit Agenției de Reglementare Nucleară din Bulgaria.

Aceste sisteme garantează funcționarea instalațiilor în toate stările de funcționare și în condiții de urgență.

Autonomia sistemelor de răcire este asigurată prin circuite închise, din care căldura este eliminată prin evaporare în atmosferă, prin bazine de pulverizare.

Pe lângă Centrala Nucleară Kozlodui, există surse alternative de apă, inclusiv rezerva din canalul rece al centralei și puțuri suplimentare, pentru compensarea pierderilor prin evaporare.

Operatorul nuclear dispune, de asemenea, de o rezervă suficientă de soluții tehnologice și de apă pentru a menține unitățile într-o stare sigură.

Măsuri suplimentare pentru menținerea nivelului Dunării

La inițiativa ministrului Energiei din Bulgaria, Iva Petrova, au fost stabilite contacte cu ministrul Minelor și Energiei din Serbia, Dubravka Đedović, pentru cooperare în limitele capacităților tehnice ale complexului hidroenergetic „Đerdap”, în vederea menținerii nivelului apei Dunării în aval de Centrala Nucleară Kozlodui peste pragurile critice de funcționare.

Complexul hidroenergetic „Đerdap”, împreună cu sistemul hidroenergetic de pe partea română, este operat în conformitate cu prevederile Convenției de exploatare semnate în anul 1998 de guvernele Serbiei și României, precum și cu condițiile stabilite în autorizația de utilizare a apei.

Dimitar Zarchev a precizat că, chiar dacă capacitatea centralei nucleare de la Kozlodui ar fi limitată, Bulgaria nu ar avea probleme cu aprovizionarea, întrucât centrala pe cărbune Maritsa Iztok 2 funcționează cu cinci unități, barajele sunt pline, iar centralele hidroelectrice pot contribui într-o măsură mai semnificativă la producția de energie electrică.

Autoritatea de reglementare nucleară din Bulgaria afirmă că siguranța centralei de la Kozlodui a fost verificată în cadrul evaluărilor periodice și al testelor europene de stres efectuate după accidentul de la Fukushima, fără să fie identificate probleme de proiectare care să afecteze funcționarea în condițiile nivelului scăzut al Dunării.

În prezent, centrala este monitorizată permanent, iar autoritățile estimează că poate funcționa la capacitatea maximă de 2.000 MW încă câteva săptămâni dacă situația fluviului nu se înrăutățește.

În cazul în care nivelul apei va rămâne scăzut pentru o perioadă îndelungată, este prevăzută reducerea treptată a puterii unuia sau ambelor reactoare, în funcție de cantitatea de apă disponibilă pentru răcire.