Zelenski a subliniat însă că Ucraina se află în război şi are o viziune clară asupra viitorului ţării, relatează News.ro.

„Am discutat, de asemenea, despre relaţiile cu Uniunea Europeană. Ne-am bucura dacă procesul de aderare a Serbiei la UE s-ar accelera. Este important ca fiecare naţiune din Europa să primească un semnal clar că Europa are nevoie de ea şi că nimeni nu poate fi lăsat în urmă”, a scris Zelenski pe X.

Preşedintele sârb Vučić declarasr în iulie că este sceptic că UE va face curând o extindere importantă şi că ţările candidate, inclusiv Serbia, vor intra prea curând în Uniune.

Serbia este ţară candidată din 2012, iar negocierile de aderare au început în 2014.

„Nu este vorba doar de realism şi entuziasm în alegerea direcţiei către UE. Îl înţeleg pe Aleksandar (Vučić) când îşi exprimă scepticismul, pe care mi l-a împărtăşit ieri în detaliu. Ucraina nu are timp pentru scepticism, suntem în război, suntem conştienţi şi înţelegem cum trebuie să fie Ucraina în viitor”, a spus Zelenski în conferinţa de presă.

Zelenski, primit oficial la Belgrad: dineu oferit de Vučić în prima seară

Vineri seară, Vučić a oferit un dineu oficial în onoarea lui Zelenski imediat după aterizarea acestuia pe aeroportul „Nikola Tesla” din Belgrad, unde a fost întâmpinat de ministrul energiei şi mineritului, Dubravka Handanović.

În UE există unitate în privinţa multor chestiuni, nu doar în ceea ce priveşte războiul, ci şi în privinţa faptului că există anumite probleme interne, a mai spus Zelenski. „Există multe aspecte care trebuie echilibrate pentru a putea deschide tot ce ne dorim (clustere de negociere - n.r.); sunt convins că putem face acest lucru”, a spus el, adăugând că ucrainenii au nevoie de mai mult sprijin pentru a face faţă problemelor financiare.

„Aseară şi astăzi am discutat cu preşedintele despre cooperarea bilaterală şi despre aspectele care pot consolida infrastructura noastră, liniile feroviare şi securitatea. Există proiecte concrete de dezvoltare a infrastructurii, cum ar fi proiectele de reconstrucţie din Ucraina, pe care le putem realiza împreună. Aceasta ar reprezenta o contribuţie semnificativă la menţinerea locurilor de muncă existente şi la crearea unor noi locuri de muncă atât în Ucraina, cât şi în Serbia”, a spus el.

Zelenski a adăugat că au discutat despre provocările cu care se confruntă Ucraina, precum şi despre centralele termice care au fost atacate în ţara sa. Practic nicio centrală electrică a ţării nu a rămas intactă în urma atacurilor ruseşti, a arătat Zelenski.

„Aş dori să mulţumesc tuturor celor din Serbia care au primit poporul nostru cu grijă şi preocupare; nu vom uita niciodată bunătatea arătată faţă de ucraineni”, a menţionat preşedintele ucrainean.

Zelenski a declarat că ucrainenii sunt recunoscători şi pentru faptul că Serbia va oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor umanitar, în special în domeniul sănătăţii şi al energiei.

El a mai afirmat că negocierile privind un acord de liber schimb între Rusia şi Serbia avansează.

„Trebuie să muncim din greu pentru a ajunge la un acord de liber schimb; aceste negocieri avansează, iar acest lucru este pozitiv. Ar fi bine să pregătim totul până la sfârşitul acestui an, pentru a putea încheia un acord de liber schimb între Ucraina şi Serbia”, a spus el.