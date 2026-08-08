Cetățenii singaporezi pot călători fără să obțină în prealabil viză în 192 de destinații din întreaga lume. Românii, ca cetățeni ai UE, au acces la 184 țări fără viză, arată datele Visual Capitalist.

Clasamentul arată și o schimbare importantă în ierarhia globală a mobilității. Patru dintre primele poziții sunt ocupate de pașapoarte asiatice, Singapore fiind urmat de Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite.

Un pașaport este considerat cu atât mai puternic cu cât titularul său poate ajunge în mai multe țări fără să fie nevoit să obțină o viză înainte de călătorie.

Singapore ocupă prima poziție în clasamentul din 2026, cu acces fără viză la 192 de destinații. Țara și-a consolidat astfel poziția în ultimul deceniu, după ce în 2016 pașaportul singaporez oferea acces fără viză la 173 de destinații.

Pe locul al doilea se află, la egalitate, Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, cu câte 188 de destinații. Evoluția Emiratelor Arabe Unite este una dintre cele mai spectaculoase. În ultimii 20 de ani, pașaportul emiratez a câștigat 153 de destinații în care cetățenii pot călători fără viză prealabilă.

Topul este completat de Norvegia, cu 186 de destinații, Elveția, cu 185, iar apoi de țările Uniunii Europene și Marea Britanie, fiecare cu câte 184 de destinații.

Cât de puternic este un pașaport românesc

În ceea ce privește România, datele sunt prezentate în categoria „EU Countries”, care include statele membre ale Uniunii Europene. Această categorie figurează în clasamentul din 2026 cu 184 de destinații accesibile fără viză în avans.

Pașaportul românesc beneficiază de avantajele asociate statutului de stat membru al Uniunii Europene și se află în grupul pașapoartelor cu un nivel foarte ridicat de mobilitate internațională.

În clasamentul prezentat, categoria UE se află pe locul al șaptelea, la egalitate cu Marea Britanie. Cu cele 184 de destinații, pașapoartele statelor membre UE sunt înaintea unor pașapoarte precum cel al Australiei, Canadei sau Noii Zeelande, care permit accesul fără viză la 183 de destinații.

Cum arată topul celor mai puternice pașapoarte în 2026

Singapore – 192 de destinații Japonia – 188 Coreea de Sud – 188 Emiratele Arabe Unite – 188 Norvegia – 186 Elveția – 185 Țările UE – 184 Marea Britanie – 184 Malaysia – 183 Australia – 183 Canada – 183 Noua Zeelandă – 183 Liechtenstein – 181 Islanda – 180 Statele Unite – 180 Monaco – 177 Chile – 174 Hong Kong – 174 Andorra – 170 Argentina – 169

Clasamentul evidențiază și diferențele dintre marile puteri ale lumii. Statele Unite, de exemplu, se află pe locul 14, cu acces fără viză la 180 de destinații, în timp ce pașapoartele statelor UE se află pe locul 7.

Una dintre principalele concluzii ale datelor pentru 2026 este ascensiunea pașapoartelor asiatice. Primele patru poziții ale clasamentului sunt ocupate de Singapore, Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite.

Pentru cetățenii români, apartenența la Uniunea Europeană rămâne un avantaj major în ceea ce privește libertatea de călătorie. Cu 184 de destinații fără viză prealabilă, România este inclusă în grupul celor mai puternice pașapoarte din lume, chiar dacă în datele prezentate nu este afișată separat, ci în categoria comună a statelor UE.