Ministerul Apărării mai transmite că „în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei”.

Mesajul complet al MapN după explozia dronei din Bulgaria:

„În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei, în ziua de 8 august, în jurul orei 08.20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria.

De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei. MApN monitorizează permanent situația din proximitatea frontierelor României și va comunica, în măsura în care vor apărea informații relevante, date suplimentare”.

O dronă a explodat în Bulgaria, aproape de granița cu România

O dronă a pătruns sâmbătă dimineaţă în spaţiul aerian bulgar venind dinspre nord şi a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, a anunţat prim-ministrul Rumen Radev într-o conferinţă de presă organizată după o şedinţă a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniştri, relatează agenţia bulgară BTA, citată de News.ro

Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineaţă, la ora 8:10 şi a avut loc în imediata vecinătate a fostului punct de control de frontieră Kardam dintre Bulgaria şi România (corespunzând vamei Negru Vodă în România - n.r.) şi la aproximativ 1.000 de metri de staţia de compresoare a Bulgariei de pe traseul gazoductului Trans-Balcan, a adăugat Radev.

Potrivit prim-ministrului, drona s-a prăbuşit pe un câmp de floarea-soarelui. Au fost luate măsuri, iar zona a fost izolată. Nu s-au înregistrat victime şi nici pagube la infrastructură, a mai precizat Radev.

„Zgomotul produs de dronă a fost detectat de Poliţia de Frontieră a României, urmat de o explozie puternică auzită de patrula de frontieră (bulgară) din General Toşevo, care este staţionată în zonă. Locul exploziei dronei a fost identificat imediat, iar echipe ale Poliţiei de Frontieră, Poliţiei Naţionale şi Ministerului Apărării se află în prezent la faţa locului pentru a determina tipul de dronă implicată”, a declarat Radev.

El a subliniat că drona în cauză nu fusese detectată nici în spaţiul aerian românesc, nici în cel bulgar. „De asemenea, nu am primit nicio informaţie de la Centrul de Operaţiuni Aeriene Combinate din Torrejon (Spania), care monitorizează spaţiul aerian din sudul Europei”, a adăugat Radev.

În urma incidentului, a spus el, personalul Poliţiei de Frontieră şi echipamentele utilizate pentru detectarea şi contracararea dronelor vor fi redirecţionate de la graniţa cu Turcia către graniţa cu România.

Radev a comentat, de asemenea, cu privire la cele trei drone Shahed doborâte în România în urmă cu două săptămâni, asigurându-i pe jurnalişti că Bulgaria a reacţionat imediat şi că Ministerul Apărării a întărit acoperirea radar în regiune.