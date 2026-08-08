Moody's a confirmat paşii importanţi pe care România i-a făcut în ultimul an ca să îşi echilibreze finanţele publice şi să reducă cheltuielile, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, după ce agenţia internaţională de evaluare financiară a menţinut vineri ratingul atribuit ţării noastre la "Baa3", potrivit Agerpres.

"Menţinerea ratingului de ţară în categoria "recomandat investiţiilor" este, deopotrivă, rezultatul efortului instituţional, al cetăţenilor şi al mediului de afaceri. Evaluările agenţiilor de rating nu sunt doar aprecieri tehnice, ci au impact asupra vieţii tuturor, pentru că înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturile statului, mai multă încredere pentru investitori şi, implicit, şanse mai bune pentru investiţii, dezvoltare şi locuri de muncă.

Totuşi, perspectiva rămâne rezervată, pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă", a scris preşedintele Nicuşor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Conform şefului statului, Moody's, la fel ca Fitch, "pune accentul pe nevoia unui buget pentru 2027, agreat până la finalul acestui an, şi a unor măsuri pentru limitarea creşterii cheltuielilor statului".

"Este, totodată, esenţial ca România să revină la creştere economică prin accelerarea investiţiilor, stimularea mediului privat, management de calitate în companiile de stat şi predictibilitate fiscală", a arătat Nicuşor Dan.

Cât priveşte aderarea la zona euro, preşedintele a reiterat că "există un acord de principiu al partidelor ca ţara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv".

"În privinţa aderării la euro, pentru că am văzut multe reacţii, dar şi dezinformări, există un acord de principiu al partidelor ca ţara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv, însă acesta este un proces de durată care trebuie prioritizat şi în cadrul căruia vom face toate dezbaterile necesare. Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă partidele renunţă la agendele politice şi la discursul electoral şi lucrează pentru cetăţenii care i-au ales. Toate naţiunile care progresează pun mai presus de orice siglă de partid interesul comun al oamenilor şi al ţării. Am încredere că România poate să ducă la bun sfârşit reformele asumate", a punctat preşedintele Nicuşor Dan.