Echipamentul a fost montat pe vechiul turn de control al zonei pentru vizitatori al aeroportului Leipzig/Halle, după cum a constatat un fotograf al agenţiei dpa aflat la faţa locului, relatează dpa, citat de Agerpres.

Poliţia federală nu a putut fi contactată sâmbătă pentru detalii suplimentare.Potrivit site-ului de ştiri Tag24, este vorba de un sistem radar EchoShield capabil să detecteze dronele care se apropie de la distanţe mai mari şi să le urmărească traiectoria.

Drona cu explozibil, descoperită în apropierea unei aeronave ucrainene

Cu puţin timp înainte de miezul nopţii de marţi, o dronă echipată cu explozibil şi detonator a fost descoperită pe aeroport în apropierea unei aeronave de transport ucraineană, fiind doborâtă de un membru al personalului.

În plus, o aeronavă cargo DHL aflată în zbor a intrat în coliziune cu un obiect zburător de mici dimensiuni neidentificat, posibil tot o dronă.

Procuratura federală investighează incidentul sub suspiciunea de tentativă de detonare a unor explozibili şi de punere în pericol a traficului aerian.